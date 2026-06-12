Los cambios en Indra frenan la reconversión de la industria auxiliar del automóvil a la defensa

La industria española de componentes de automoción busca nuevas vías de diversificación ante el enfriamiento del mercado, la presión del coche chino y el estancamiento de la demanda. Una de las alternativas que se lleva barajando ya algunos meses es la defensa, pero la reconversión avanza más despacio de lo previsto. Los cambios en la cúpula de Indra, llamada a actuar como uno de los grandes tractores del rearme europeo, han frenado las conversaciones con proveedores del motor.

El contexto industrial explica el interés. Los fabricantes españoles de componentes facturaron 41.238 millones de euros en 2024, mantuvieron una cifra similar en 2025 y prevén otro ejercicio prácticamente plano. El sector supone alrededor del 2,4% del PIB y genera 325.200 empleos, pero afronta una etapa de ajustes por la menor carga industrial y la presión en precios ante la fuerte competencia china.

Ficosa acaba de anunciar un ERE que afecta a 105 trabajadores, el 13% de sus empleados de la fábrica de Viladecavalls (Barcelona); Antolin se encuentra en plena negociación de reestructuración de su deuda que se eleva hasta los 1.300 millones y las cifras del resto de grandes compañías españolas muestran el frenazo que vive el sector: la principal empresa en facturación, Gestamp, redujo su beneficio un 19% hasta los 152 millones el pasado año, CIE Automotive aumentó su beneficio un 3% hasta los 336 millones y Teknia redujo sus ingresos un 5% de 431 millones en 2024 a 408 millones en 2025 y su beneficio pasó de 3,1 millones a 1,2 millones.

En este escenario, la defensa aparece como una oportunidad para aprovechar capacidades industriales ya existentes, desde la electrónica y la sensorización hasta la fabricación de precisión. Sin embargo, solo Ficosa ha dado por ahora un paso formal entre los grandes fabricantes de componentes. La compañía catalana ha creado una filial específica de defensa y ha alcanzado un acuerdo con Indra para colaborar en programas de vehículos militares como el VCR 8x8 Dragón y el VAC. El resto de empresas del sector mantiene una posición más cautelosa.

Fuentes empresariales admiten contactos con los ministerios de Defensa e Industria, pero reclaman mayor agilidad, visibilidad y concreción. La principal dificultad es que las fábricas de automoción están diseñadas para grandes volúmenes, procesos estandarizados y márgenes ajustados, mientras que la defensa trabaja con series más pequeñas, ciclos de decisión largos y requisitos muy específicos. “Esto obliga a realizar inversiones adicionales sin tener siempre asegurada una carga de trabajo suficiente”, añaden desde una de las grandes empresas fabricantes de componentes de la automoción.

Los cambios en Indra no ayudan

La inestabilidad en Indra ha añadido incertidumbre al proceso. La compañía debía desempeñar un papel clave en la transición de proveedores del automóvil hacia programas de defensa, especialmente en áreas como electrónica embarcada, vehículos terrestres, vigilancia, comunicaciones y sistemas de misión. Sin embargo, la salida de Ángel Escribano de la presidencia, tras su enfrentamiento con Moncloa, y la posterior destitución del consejero delegado José Vicente de los Mozos han ralentizado el avance, según fuentes conocedoras.

La marcha de De los Mozos resulta especialmente significativa para la automoción. El directivo contaba con una amplia trayectoria en Renault y Nissan y era visto por parte del sector como una figura capaz de tender puentes entre la industria del automóvil y la defensa. Su conocimiento de la cadena de suministro, de la capacidad productiva instalada y de las necesidades de los fabricantes facilitaba la interlocución con los proveedores nacionales en un momento de búsqueda de nuevos negocios.

Indra mantendrá, no obstante, ese perfil industrial en su relevo. La compañía sustituirá el próximo 17 de junio a De los Mozos por Josep Maria Recasens, también procedente del automóvil. Recasens ha sido director de estrategia mundial de Renault y director general de Renault en España y Portugal. Además, desde julio de 2024 ocupaba la presidencia de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). Su llegada puede reactivar el diálogo con los proveedores, aunque las empresas consultadas consideran que el proceso necesita estabilidad en Indra y una hoja de ruta más clara por parte del Gobierno.

Oesía también estudia posibles alianzas con sectores industriales civiles, incluida la automoción, y mantiene conversaciones con proveedores nacionales de piezas y componentes. No obstante, el sector insiste en que todavía no existen suficientes programas cerrados ni calendarios definidos para justificar una reconversión acelerada. Las compañías están dispuestas a explorar oportunidades, pero piden compromisos de compra, planificación y volúmenes que permitan amortizar las inversiones.

Noticias relacionadas

La presión llega, además, en un momento delicado para la industria auxiliar. Ficosa ha planteado un ERE en Viladecavalls que afectará finalmente a 105 trabajadores, el 13% de la plantilla de la fábrica. Antolin negocia la reestructuración de una deuda financiera superior a 1.300 millones tras perder 89 millones en 2025. Otros grupos, como Gestamp, CIE Automotive o Teknia, afrontan un mercado plano, más competencia asiática y necesidades de inversión vinculadas al vehículo eléctrico.