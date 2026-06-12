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Los Bomberos de Barcelona estrenan dos camiones con grúa especiales para accidentes en el Puerto

El Port ha invertido 591.000 euros en la compra, con el objetivo de facilitar las intervenciones en caso de emergencia

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El tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, y el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, junto a los dos nuevos vehículos para Bombers de Barcelona

El tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, y el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, junto a los dos nuevos vehículos para Bombers de Barcelona / DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

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Europa Press

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Barcelona
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El Puerto de Barcelona ha invertido 591.000 euros en comprar dos camiones con grúa y un contenedor cisterna para los Bombers de Barcelona, dentro del convenio que mantienen desde 1995, con el objetivo de ofrecer más capacidad operativa al cuerpo ante escenarios de riesgo.

La presentación de los vehículos se ha hecho este viernes con el tercer teniente de alcalde, Albert Batlle, y el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, junto a miembros del cuerpo.

Batlle y Carbonell han subrayado la importancia de seguir colaborando para reforzar la prevención en caso de accidente en la zona portuaria y que la respuesta sea rápida y con los recursos adecuados.

El convenio actual, firmado en 2022 y con una vigencia de 4 años, ha sido prorrogado para 4 más y contempla un importe de 2,9 millones de euros para el periodo de esta prórroga, de los cuales 2,4 serán para vehículos y equipamientos y 500.000 euros para formación de los bomberos.

Formación específica

En cuanto a la formación específica para efectivos del cuerpo, Carbonell ha subrayado la importancia que tiene ante posibles riesgos específicos del enclave, como emergencias químicas.

"El tipo de mercancías es diferente y va cambiando. Es necesaria un tipo de actualización permamente de los bomberos respecto a lo que pasa en el puerto", ha afirmado.

Infraestructura crítica

Batlle ha dicho que el Puerto es una de las infraestructuras críticas de la ciudad y requiere de una atención en términos de protección más específica.

Ha afirmado que el "maridaje" entre el Puerto y el Ayuntamiento funciona, ha puesto el foco sobre las personas que hay detrás de los equipamientos que se adquieren y ha añadido que este sistema funciona con absoluta eficacia.

Camiones con grúa

Los nuevos vehículos son dos camiones pesados de tres ejes, con una grúa articulada y un sistema hidráulico de mecanismo de carga y descarga de contenedores que usan los bomberos en el ámbito portuario.

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Tienen última tecnología, con sensores y cámaras 360 grados, y también tienen capacidad de transportar y manipular cargas más pesadas con una grúa de más alcance y capacidad de elevación.

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