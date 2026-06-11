Visa se alía con OpenAI para que la inteligencia artificial pueda comprar y pagar por los usuarios

La inteligencia artificial (IA) quiere dar el salto definitivo desde la recomendación hasta la compra. Y Visa no quiere quedarse fuera de esa transformación. La multinacional estadounidense de pagos ha anunciado una alianza estratégica con OpenAI (ChatGPT) para desarrollar sistemas que permitan a los asistentes de inteligencia artificial realizar compras y pagos en nombre de los usuarios de forma segura y bajo su autorización.

El acuerdo supone un nuevo paso en la creciente carrera de las grandes tecnológicas y financieras por posicionarse en lo que muchos consideran la próxima gran revolución del comercio digital: los llamados agentes de inteligencia artificial. Se trata de sistemas capaces de ejecutar tareas de forma autónoma –desde reservar un viaje hasta contratar un servicio o realizar una compra– siguiendo las instrucciones y límites previamente establecidos por el usuario.

La colaboración permitirá integrar la infraestructura de pagos de Visa en los entornos de OpenAI, de manera que futuros asistentes basados en IA puedan no solo buscar productos o comparar precios, sino también completar la transacción. Todo ello utilizando las redes de seguridad, tokenización y control del riesgo de la compañía de pagos.

La iniciativa se enmarca dentro del programa Visa Intelligent Commerce, con el que la empresa busca adaptar su negocio a un escenario en el que las conversaciones con sistemas de inteligencia artificial se conviertan en una nueva puerta de entrada al comercio electrónico.

El anuncio llega en un momento en el que la industria tecnológica trabaja para transformar los chatbots en asistentes capaces de ejecutar acciones reales. OpenAI, Google, Anthropic o Microsoft han acelerado durante los últimos meses el desarrollo de agentes que pueden navegar por internet, realizar gestiones o interactuar con servicios digitales en nombre de los usuarios.

Actuar como si fuera un cliente

En este contexto, el reto ya no es únicamente que la inteligencia artificial entienda una petición, sino que pueda llevarla a cabo de forma segura cuando implica dinero. Ahí es donde Visa aspira a desempeñar un papel clave. Según explicó la compañía durante el Visa Payments Forum celebrado en San Francisco, las operaciones realizadas por agentes de IA estarán sujetas a permisos y controles definidos previamente por el usuario. Entre ellos podrán figurar límites de gasto, categorías autorizadas de compra o mecanismos de aprobación adicional antes de completar determinadas transacciones.

“La inteligencia artificial transformará el comercio de forma más profunda de lo que lo hicieron internet o la tecnología móvil”, afirmó Bea Larregle, directora general de Visa para el sur de Europa. La ejecutiva defendió que, a medida que estos agentes se conviertan en participantes habituales de la economía digital, será necesario garantizar que las operaciones mantengan los mismos estándares de seguridad y confianza que los pagos tradicionales.

Tareas cotidianas

Desde OpenAI, la compañía creadora de ChatGPT, sostienen que los agentes tendrán un papel creciente en las decisiones de consumo y en la gestión de tareas cotidianas. Para ello, consideran imprescindible construir una infraestructura de pagos que permita ejecutar operaciones de forma transparente y bajo control del usuario.

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Más allá del anuncio concreto, la alianza refleja una tendencia cada vez más evidente: la inteligencia artificial ya no busca únicamente responder preguntas. También quiere convertirse en una herramienta capaz de actuar. Y las grandes compañías financieras están empezando a preparar el terreno para ese nuevo escenario.