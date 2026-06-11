Stoneweg anticipa un cambio de ciclo en el 22@ y se lanza a construir el primer edificio de oficinas en años

Stoneweg y Nova Providence Capital rompen el hielo en el 22@. Tras varios años de sequía en nuevos desarrollos, la gestora hispanosuiza y fondo han anunciado la construcción de un edificio de oficinas de 18.500 metros cuadrados en el distrito tecnológico de Barcelona, en el que invertirán 50 millones de euros, anticipando que poco a poco la zona se recuperará de la crisis que ha vivido en los últimos años y comenzará a atraer de nuevo cada vez más empresas.

Se trata de la primera inversión de Stoneweg en el mercado de oficinas de la capital catalana desde 2016, cuando desarrolló el proyecto Luxa, actual sede de Amazon y del 'coworking' WeWork. Desde 2017, la gestora siguió en el mercado, pero desde el lado de la deuda "debido a la fuerte subida de precios que experimentó el sector", explcian. Entre 2019 y 2022 se generó un problema de oferta en la zona, faltaban edificios, y muchos promotores se lanzaron a construir, provocando el efecto contrario, un problema de sobreoferta, que sobraba superficie de oficinas.

Lo anterior causó que muchos inmuebles se terminasen de edificar y no se alquilasen: la desocupación en el 22@ ronda actualmente el 20%. Sin embargo, parece que la compañía fundada por Joaquín Castellví y Jaume Sabater ha detectado que el mercado ha tocado suelo y quiere aprovechar el nuevo ciclo. La realidad es que el primer semestre de 2026 ha supuesto un cambio de paradigma: la inversión en oficinas se ha disparado hasta cerca de los 1.000 millones en la ciudad y la contratación de edificios (el número de metros cuadrados que se alquilan) ha crecido en un 50%.

Stoneweg apuesta por que en los próximos años habrá una "progresiva reducción de la disponibilidad de activos Grade A, a medida que la demanda continúe absorbiendo el stock existente". Es decir, poco a poco se irán arrendando las superficies que hoy están vacías, volviendo a una situación de estabilización en el mercado y, por tanto, de ligeros crecimientos de las rentas.

En un comunicado, Jaume Sabater añade: "Estamos en un punto de inflexión muy similar al que vivimos en el ciclo 2016–2019. La combinación de una oferta limitada, escasez de obra nueva y una demanda creciente por espacios de alta calidad genera una oportunidad única para desarrollar producto diferencial en ubicaciones estratégicas".

Un edificio de 18.500 metros cuadrados

El nuevo edificio de Stoneweg y Nova Providence Capital se ubica en la calle Bolivia y contará con una superficie de 18.500 metros cuadrados, siete plantas sobre rasante y dos niveles de aparcamiento. "Será un edificio de oficinas de última generación diseñado para responder a las nuevas demandas de los usuarios corporativos, integrando criterios de sostenibilidad, eficiencia y flexibilidad, con especificaciones Triple AAA, con elevados estándares de eficiencia energética, bienestar y experiencia de usuario", señalan los promotores.

Noticias relacionadas

La estrategia de inversión consistirá en, primero, el desarrollo del edificio, la captación de inquilinos corporativos de primer nivel mediante contratos de larga duración y, finalmente, la desinversión del activo una vez estabilizado a un inversor institucional o patrimonialista. "Con esta operación, Stoneweg reafirma su capacidad para identificar tendencias estructurales y generar valor a través de proyectos inmobiliarios de alta calidad en mercados urbanos con sólidos fundamentales de crecimiento. Asimismo, refuerza su apuesta por Barcelona, un mercado estratégico en el que ya cuenta con una presencia consolidada en los segmentos logístico, residencial y hotelero, y donde, a través de su división de Experiences, desarrolla proyectos emblemáticos como el Museo Carmen Thyssen o la fábrica Godó y Trias", concluyen desde la gestora.