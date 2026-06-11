CCOO llama a redoblar la prevención contra los golpes de calor ante un "verano duro": "El termómetro no está dando tregua"

La Aemet ya ha pronosticado que este verano tiene muchas probabilidades de ser más caluroso de lo habitual, lo que dispara el riesgo para los trabajadores especialmente expuestos a las altas temperaturas. Es por ello que desde la Inspección de Trabajo ya han activado, como todos los años, un protocolo de vigilancia prioritaria en gremios como el campo o la construcción. Y los sindicatos también reclaman a las empresas que redoblen sus esfuerzos e intensifiquen la información a sus plantillas sobre los protocolos ante golpes de calor y otros riesgos de estrés térmico. "Nos vamos a enfrentar a un verano duro para el que deberemos prepararnos", ha alertado este jueves en rueda de prensa el secretario de salud laboral de CCOO, Mariano Sanz.

Durante el verano pasado al menos tres trabajadores -dos temporeros y una empleada municipal de limpieza- murieron en Catalunya mientras ejercían o poco después de finalizar su jornada debido a patologías derivadas de las altas temperaturas. "Son situaciones excepcionales que el cambio climático las hace más frecuentes", ha lamentado la adjunta a la Secretaría de Acción Sindical del sindicato, Cristina Torre.

Desde 2023, las empresas están obligadas a tener un protocolo específico en sus mecanismos de prevención que contemple qué hacer en caso de que la Aemet o la agencia meteorológica de la comunidad autónoma (como el Meteocat, en Catalunya) lance una alerta naranja o roja. Y, en caso de no poder garantizar la seguridad de sus empleados, suspender la actividad al aire libre. CCOO, no obstante, echa en cara al Ministerio de Trabajo que no haya aprobado todavía un reglamento específico para aumentar las obligaciones de las compañías en materia de fenómenos meteorológicos adversos. Es decir, golpes de calor, incendios o tormentas, habituales durante el verano.

Según datos remitidos desde CCOO, las patronales no están siendo especialmente proactivas a la hora de negociar protocolos comunes. Solo el 10% de los convenios, que cubren al 8% trabajadores, tiene negociados protocolos específicos contra fenómenos climáticos adversos. "La mayoría son del País Valencià, una desgracia como la dana ha sensibilizado", ha apuntado Torre. Las empresas están obligadas a tener, individualmente, sus propias evaluaciones, pero la ausencia de mecanismos comunes, especialmente en espacios compartidos como polígonos, donde el riesgo puede desbordar de una empresa a otra, preocupa a la central.

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"La información y la formación de las personas trabajadoras es clave, nadie sabe como reaccionar ante un incendio o una inundación", ha insistido Torre. Hay margen de mejora en ese aspecto. Según la última encuesta de prevención de riesgos laborales en las empresas realizada por la Generalitat de Catalunya, referente al año 2022, el 12% de los trabajadores faenaba en una empresa donde ningún trabajador tenía una formación específica en caso de emergencias.