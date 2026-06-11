Los robots catalanes de Theker obtienen más de 70 millones de euros de Samsung, LVMH, CRV y otra docena de fondos más

El ecosistema 'startup' catalán se marca nuevo tanto: una empresa de Barcelona acaba de cerrar la mayor primera gran ronda de financiación en el campo de la robótica jamás firmada en Europa. La protagonista es Theker, una empresa que ya obtuvo una primera inyección de capital semilla (aquel que se destina a poner la empresa en marcha) de 3 millones de euros hace año y medio, que convenció a Inditex de entrar en su capital meses después, y que ahora recibe 85 millones de dólares (73 millones de euros al cambio actual) para empezar a escalar su propuesta.

Se trata de desarrollar robots para almacenes y demás entornos industriales que, dotados de inteligencia artificial (IA), son capaces de “adaptarse en tiempo real a entornos cambiantes, referencias de productos mixtos, formas irregulares y altos niveles de variabilidad operativa sin necesidad de reprogramación manual”. Así, la diferencia con otros robots industriales –cuentan desde la compañía– es que estos están diseñados generalmente para desempeñar tareas específicas, mientras que los de Theker pueden “desplegarse en cuestión de días, continúan aprendiendo mientras operan y son capaces de desenvolverse de forma autónoma en la complejidad de los entornos industriales reales”.

De ahí, probablemente, que, con apenas cuatro años de vida, hayan convencido a más de una docena de inversores profesionales de primer nivel de invertir en la compañía, o que sus robots estén funcionando ya en instalaciones productivas de distintos países europeos.

La última ronda, por ejemplo, la lidera el fondo estadounidense CRV, pero han comprado también una pequeña porción de la compañía el conglomerado del lujo LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), el gigante de la electrónica Samsung o el brazo de capital riesgo de la multinacional Henkel (dueña de Fa, Vernel, Bref, Loctite…). También fondos de inversión como Cathay Innovation, 20VC, Henkel Ventures, Korelya o Bright Pixel Capital (Sonae). Además, reinvierten en la empresa Inditex, Carles Reina, Itnig (Factorial), Kfund (a través de su fondo growth Leadwind), Kibo Ventures y Mission.

Los hitos de la operación

“La relevancia de la ronda va mucho más allá de la cuantía captada”, destacan sus nuevos inversores. “La operación supone una de las primeras inversiones de CRV en España, la primera inversión de Samsung en una compañía española y la primera apuesta de LVMH por una ‘startup’ del ecosistema español”, ejemplifican. “Theker se convierte, además, en la única ‘startup’ europea capaz de reunir en su accionariado a líderes globales de capital riesgo, la tecnología de consumo y la industria del lujo, una muestra del amplio consenso generado por la visión de la compañía”, rematan.

Sus fundadores, Carla Gómez Cano y Jiaqiang Ye Zhu, se conocieron estudiando en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y decidieron allí conjugar su afición por la robótica y el gusanillo del emprendimiento constituyendo Theker. “La fundamos no para desarrollar pilotos, sino para desplegar robots que funcionen desde el primer día y que sigan mejorando cada jornada”, afirma ella. “Esta ronda acelera una visión en la que llevamos trabajando desde el primer momento: convertir la robótica inteligente y adaptable en una herramienta práctica para las operaciones industriales de todo el mundo”, remata.

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El dinero irá dirigido a financiar el despliegue de sus robots con grandes operadores industriales, a reforzar la tecnología detrás de las máquinas y a contratar a más profesionales dedicados al ‘software’, la electrónica, la ingeniería mecánica y a las operaciones.