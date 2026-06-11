Oriva Therapeutics nombra a Agnès Arbat como CEO para acelerar sus tratamientos contra la endometriosis y los miomas uterinos

Barcelona tiene desde hace cinco meses una nueva apuesta en biotecnología de salud femenina, y ahora tiene también quien la lidere. Oriva Therapeutics ha nombrado a la doctora Agnès Arbat directora ejecutiva (CEO) de la compañía, apenas cinco meses después de que el fondo barcelonés Asabys Partners financiara su constitución formal. Arbat, que compaginará el cargo con el de directora médica (CMO), se convierte en el fichaje más relevante de una start-up que ya cuenta con un fármaco en ensayo clínico de fase I y otro en la recta final de su preparación preclínica.

Arbat es una de las caras más reconocibles de la innovación en salud femenina en España. El año pasado recogió el Premio EU Women Innovators del Consejo Europeo de Innovación (EIC), el Premio a la Innovación en Salud de Catalunya y el Premio del Grupo del Banco Europeo de Inversiones por el avance de la innovación en este campo.

Licenciada en Medicina por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), con especialidad en Farmacología Clínica y el Programa de Dirección General del IESE a sus espaldas, su currículum suma más de 25 años en la industria farmacéutica y una participación directa en más de 20 estudios clínicos. Ha contribuido al lanzamiento de más de diez productos, entre ellos Nexplanon (implante anticonceptivo) y Xarelto (anticoagulante oral directo). También ha trabajado en los departamentos de salud femenina de Bayer y Organon antes de fundar Oxolife (2013), una biotecnológica especializada en fertilidad que cofundó y dirigió hasta su incorporación a Oriva.

"Los activos de Oriva tienen el potencial de ofrecer tratamientos best-in-class para las mujeres de todo el mundo que padecen enfermedades ginecológicas frecuentes, dolorosas e incapacitantes", confirmó Arbat en conversación con este medio. "Como CEO y CMO, espero trabajar junto al equipo directivo para hacer progresar sus extraordinarios programas a lo largo del desarrollo", añadió.

La también profesora invitada del Máster en Industria Farmacéutica y Biotecnología de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) subrayó que su incorporación responde a la convicción de que Oriva está atacando estas enfermedades desde un ángulo distinto al que ha dominado la medicina hasta ahora, no tratando síntomas, sino intentando modificar la evolución de las propias patologías.

Una empresa joven con activos maduros

Oriva Therapeutics se constituyó a principios de 2026, pero sus dos moléculas llevan años de recorrido. Detrás de la compañía está Julio Castro, emprendedor en serie con más de 25 años en el sector que en 2015 cerró un acuerdo de licencia de Palobiofarma (start-up que fundó en 2006 especializada en en desarrollo de nuevos mediacmentos que modulen los receptores de adenosina) con Novartis. También es cofundador de otras biotecnológicas, entre ellas Oncostellae (2013) —especializada en enfermedades del tracto digestivo— y Medibiofarma (2016) —centrada en el desarrollo de fármacos para distintas áreas terapéuticas—.

Si bien ninguna de ellas tenía el foco exclusivo en salud femenina, ambas desarrollaron de forma independiente compuestos con resultados prometedores en endometriosis y en miomas uterinos, respectivamente. Cuando los datos empezaron a madurar, Castro negoció con Asabys Partners la escisión de esos programas para crear una empresa específica que los agrupara.

Por su parte, el fondo barcelonés —que gestiona más de 400 millones de euros en activos y tiene 23 compañías en cartera— entró a través de Sabadell Asabys II, su segundo vehículo de inversión, nacido con 180 millones de euros para invertir en biotecnología y ciencias de la vida. La operación en Oriva, explican desde Asabys, es la undécima de ese fondo y se instrumentalizó como préstamo convertible. La cantidad no se ha hecho pública, aunque desde la compañía indican que el capital es suficiente para consolidar el equipo y llegar a la fase II de los ensayos clínicos.

"La profunda experiencia científica de Agnès en salud femenina y su sólido historial de liderazgo la convierten en la candidata idónea para dirigir Oriva en el avance de sus programas", señaló Clara Campàs, cofundadora y socia gestora de Asabys Partners.

Dos fármacos para enfermedades sin solución real

Actualmente, la compañía está desarrollando dos activos. El primero, bautizado como ORV-362, se centra en atacar la endometriosis —crecimiento de tejido similar al revestimiento uterino en otras zonas de la pelvis, que afecta al 10% de las mujeres en edad reproductiva en todo el mundo y puede comprometer la fertilidad—. Según datos preeliminares, el activo no interfiere con la concepción. Ya demostró un perfil de seguridad favorable en fases tempranas y arrancó el ensayo clínico de fase I con mujeres sanas en enero de 2026. Los primeros resultados clínicos se esperan antes de que acabe este año.

El segundo programa, ORV-499, apunta a los fibromas uterinos —el tumor ginecológico benigno más frecuente—, que durante décadas se han tratado con anticonceptivos. Está previsto que este compuesto entre en ensayos de fase I en el primer trimestre de 2027. Ambos activos proceden de Oncostellae y Medibiofarma, lo que significa, aseguran desde la compañía, que ya han superado las fases más costosas del desarrollo preclínico antes de llegar a Oriva.

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El equipo

Junto a Arbat, el equipo directivo de Oriva lo forman la bioquímica Cristina Balagué (directora científica), Rosa Torres Ferraz (responsable de Asuntos Médicos y Regulatorios), Ljudmila Katchan (responsable de Operaciones) y Marta Llorens (responsable de Operaciones Clínicas), con Roger Juanpere al frente de la estrategia financiera. Cinco incorporaciones en total, con previsión de sumar dos más antes de que acabe el año, según indicaron desde la compañía, en los perfiles de desarrollo clínico y apoyo a los ensayos. La compañía trabaja también con una red de expertos externos en endometriosis a escala mundial, con el objetivo de contar con el mejor asesoramiento científico en cada fase del desarrollo.