Oriol Guixà recibe la máxima distinción mundial del sector del cobre

“El Balón de Oro del sector del cobre”. Así es conocido el Ankh Award, un galardón que desde este jueves tiene nuevo ganador: el presidente de La Farga, el catalán Oriol Guixà. El empresario ha recibido el premio en Nueva York durante la pasada noche (madrugada española) en una gala organizada por The Copper Club, la asociación internacional de referencia en el sector del cobre.

Guixà es el primer ciudadano español que recibe el Ankh Award, un premio que se entrega desde 1962. La asociación manifestó que el galardón es un “testimonio de su larga dedicación y liderazgo excepcional dentro de la industria del cobre” y cita los 45 años en que ha “liderado el cobre -sus propiedades, su potencial y su rol en la construcción de un mundo más sostenible”.

The Copper Club destaca que con sólo 28 años, Guixà “sacó La Farga de la bancarrota comprometiéndose con la innovación, el talento y la excelencia tecnológico y situando el reciclaje en el centro de la estrategia de la compañía”. “Mucho antes de que la sostenibilidad se convirtiera en una prioridad para nuestra sociedad, reivindicó las propiedades únicas del cobre y su valor a largo plazo para la industria y la sociedad”, añade la entidad para explicar la concesión del premio.

Asimismo, recuerda que cuando Guixà se unió a La Farga a principios de los 80, la empresa “procesaba apenas 4.000 toneladas de cobre al año” y que bajo su liderazgo se ha convertido en “un grupo industrial global con ingresos de más de 2.400 millones de dólares (2.070 millones de euros) con plantas en España y Estados Unidos”.

La Farga fue citada durante el acto como “referente reconocido internacionalmente en tecnología de reciclaje del cobre y soluciones sostenibles” como consecuencia de la actividad de Guixà: “Su curiosidad técnica, combinada con una mirada disruptiva y resiliente, ha llevado a un progreso continuado de procesos industriales patentados”, afirmó The Copper Club durante el ‘laudatio’. “Estas innovaciones han situado los principios de la economía circular en el corazón de la actividad industrial, propiciando una mayor eficiencia energética, el uso responsable de los recursos y la transformación directa de chatarra de cobre en productos de alta calidad”, afirmó la asociación.

Oriol Guixà (Barcelona, 1952) es ingeniero industrial y aeronáutico. Comenzó su carrera profesional como responsable del departamento de innovación de Montesa. En 1984 llegó el momento decisivo de su vida profesional: el despacho de abogados de su suegro, Vicenç Fisas, recibió el encargo de solucionar la crisis de la histórica empresa Francisco Lacambra, fundada en 1808. Fisas y Guixà rechazaron acudir a la vía concursal y creyeron en las posibilidades de la compañía, que adquirieron y rebautizaton como La Farga Lacambra SA.

El gran avance tecnológico de la época de Guixà como consejero delegado fue la capacidad de obtener cobre a partir de material 100% reciclado, cuando lo más frecuente en el sector es obtener este material a partir del cátodo. A raíz de este hito, La Farga salió de la difícil situación en que se encontraba a mediados de los 80 y con Guixà como primer ejecutivo y Fisas como presidente se convirtieron en un referente en el sector. En la actualidad son una de las mayores empresas familiares de Catalunya, con más de 400 empleados y una producción que en 2024 fue de 200.000 toneladas al año en su fábrica en Osona y de 235.000 en la planta de Indiana, Estados Unidos. En 2018, Guixà llevó a cabo el relevo generacional situando a su hija Inka como consejera delegada mientras él se quedaba como presidente.

La vinculación de Guixà con diversas organizaciones empresariales ha sido una constante a lo largo de su carrera, y entre 2024 y 2026 fue presidente de la fundación privada de empresarios FemCat. Vinculado a su empresa, el directivo homenajeado este miércoles en Nueva York creó en Les Masies de Voltregà (Osona) el primer museo del cobre de Europa.