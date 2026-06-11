El nuevo edificio ambulatorio del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, elegido mejor infraestructura de Catalunya de 2025

El nuevo edificio ambulatorio del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha sido distinguido como la mejor infraestructura puesta en servicio en Catalunya durante 2025. El reconocimiento se ha entregado este jueves en el marco de la X edición de la Nit de les Infraestructures, organizada por el Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya (CAdIC) y celebrada en la sede de Foment del Treball.

El jurado del Premio Albert Vilalta, que recuerda al ingeniero y primer conseller de Medi Ambient de la Generalitat (1991-1996), ha destacado el papel de este equipamiento sanitario de Lleida en la ampliación y modernización de la capacidad asistencial del hospital leridano, así como su contribución al refuerzo del sistema público de salud en las comarcas de Ponent. POr unanimidad, el jurado ha destacado que el proyecto integra diversos servicios ambulatorios y ha permitido mejorar tanto la accesibilidad como la calidad de la atención sanitaria.

Metodologías BIM

Entre los aspectos valorados figura también el modelo de desarrollo empleado para su construcción. Gracias a un proceso de diseño colaborativo, la aplicación de metodologías BIM y Lean, la utilización de sistemas de construcción preindustrializada y un modelo de ejecución que solapa las fases de redacción y obra para reducir plazos, el proyecto se completó en aproximadamente un tercio del tiempo que habría requerido una actuación convencional, han destacado desde el CAdIC y así lo ha destacado el secretario del jurado en el acto.

La infraestructura ha sido promovida por el Servei Català de la Salut (CatSalut), mientras que el diseño ha corrido a cargo de SPG Arquitectes, MED Architects, JSS y QS Enginyeria. La dirección de obra ha sido asumida por SPG Arquitectes y la construcción por la UTE HUAV Lleida, integrada por COMSA Corporación y Dominion.

Regeneración urbana

Además del galardón principal, el jurado ha concedido diplomas de reconocimiento a tres actuaciones consideradas especialmente relevantes por su impacto territorial, patrimonial y de movilidad. Entre ellas figura la rehabilitación integral del Edifici Estel de Barcelona, antigua sede corporativa de Telefónica, concebida como una operación de regeneración urbana dentro del tejido consolidado de la ciudad.

También ha sido reconocida la restauración de la Casa Batlló, una intervención orientada a conservar y poner en valor elementos arquitectónicos de uno de los máximos exponentes del modernismo catalán. El tercer diploma ha recaído en la variante de Sagàs de la C-62, entre Santa Maria de Merlès y Sagàs (Berguedà, Barcelona), una actuación destinada a mejorar la conectividad y la seguridad viaria incorporando criterios de sostenibilidad y descarbonización.

Planificación a largo plazo

El acto en el auditorio de Foment del Treball ha contado con la bienvenida de su presidente, Josep Sánchez Llibre, que ha aprovechado para recordar el retraso en la ejecución de infraestructuras que acumula Catalunya: "No dejaremos de reivindicar el déficit que hay, pero reconocemos los esfuerzos del Govern por ejemplo con la ampliación del aeropuerto", ha encajado.

Tras él ha intervenido la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, que ha defendido la necesidad de "ir juntos" para contribuir a "sumar" a los "retos y objetivos compartidos" de Catalunya en este ámbito. "Creemos que el proyecto de presupuestos ayuda a este fin", ha proseguido. Paneque también ha expuesto las nuevas iniciativas impulsadas por el Govern de colaboración público-privada, con un segundo paquete que aumentará hasta los 3.300 millones de euros. "Las infraestructuras son tiempo y esfuerzo y casos como Rodalies no nos pueden volver a pasar", ha añadido.

No olvidar el mantenimiento

El presidente del Consell, Juan Manuel Manrique, que debutaba este jueves en la celebración anual, ha aprovechado su intervención para reclamar que no solo se invierta en construir infraestructuras sino también en mantenerlas. Durante la velada, el CAdIC ha recordado su apuesta por un modelo de gestión de infraestructuras basado en la planificación a largo plazo, la priorización de inversiones según las necesidades de la demanda y la evaluación de los retornos económicos, sociales y ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida de las actuaciones.

Según la entidad, las infraestructuras deben entenderse como herramientas para dar respuesta a las necesidades de servicios de la sociedad y orientarse a maximizar las prestaciones que reciben los ciudadanos.