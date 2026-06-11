Nuevas condiciones para la jubilación flexible: hasta 25% más en la pensión para quienes vuelvan a trabajar

A día de hoy, cada vez más pensionistas deciden retrasar el momento de su jubilación, ya sea para mantenerse en activo o por la cuantía ajustada que recibirían si se jubilasen en su momento. Por ello, surge la modalidad de jubilación flexible, que permite compatibilizar pensión y empleo de manera parcial.

Sin embargo, a partir de este verano, la normativa acerca de la jubilación flexible va a sufrir modificaciones. En este caso, el Real Decreto 416/2026, de 27 de mayo de 2026, va a actualizar el régimen anterior.

Últimos cambios en la modalidad de jubilación flexible

En concreto, la nueva norma introduce cambios en las jornadas compatibles y amplía esta opción a los trabajadores autónomos. Además de ello, se incorporan incentivos de hasta un 25% en la parte recibida de la pensión, destinados a quienes regresen al mercado laboral después de haber estado al menos seis meses jubilados.

Según confirman las autoridades, esta medida entrará en vigor el 28 de agosto de 2026, es decir, tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A nivel general, la jubilación flexible permite retirarse de forma voluntaria a quienes ya reciben una pensión contributiva.

De este modo, a partir de la entrada en vigor de esta modificación, los pensionistas que decidan elegir esta alternativa podrán trabajar entre el 33% y el 80% de la jornada completa.

Cómo se aplican los porcentajes adicionales sobre la pensión

A la hora de aplicar el incentivo sobre la pensión, el proceso es simple: cuanto mayor sea la jornada, menor será el porcentaje de pensión que se recibe. Además, el nuevo sistema también tendrá en cuenta el tiempo que ya se había estado jubilado.

Por ejemplo, si una persona decide solicitar la jubilación flexible tras haber estado al menos seis meses jubilada, se podrá beneficiar de un complemento sobre la parte de pensión que sigue cobrando mientras trabaja.

En cuanto a los porcentajes, si el pensionista trabaja entre un 33% y 54% de la jornada ordinaria, podrá obtener un complemento del 15% de la pensión compatible. Por otro lado, si la proporción de trabajo se sitúa entre el 55% y 80% de la jornada, entonces el incentivo ascendería hasta el 25% de la pensión.

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En todo caso, los trabajadores por cuenta propia también podrían acogerse a la jubilación flexible, permitiendo que estas personas puedan compatibilizar la pensión con la continuidad en su negocio o profesión.