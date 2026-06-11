Jubilarse antes sí, pero no en cualquier momento: un funcionario de la Seguridad Social señala cuál es el mes para cobrar más pensión

La jubilación anticipada es una posibilidad que permite a determinados trabajadores dejar el mercado laboral antes de alcanzar la edad ordinaria de jubilación. Sin embargo, antes de tomar esa decisión hay que tener en cuenta que adelantar el retiro puede tener consecuencias económicas durante toda la vida, ya que la pensión queda sometida a coeficientes reductores que dependen de los meses de anticipo y de los años cotizados. Por eso, antes de presentar la solicitud conviene analizar cuál es el momento más conveniente para hacerlo.

En España, la jubilación anticipada puede ser voluntaria o involuntaria, y cada modalidad tiene condiciones específicas. En el caso de la jubilación anticipada voluntaria, el trabajador puede acceder a ella hasta dos años antes de su edad ordinaria, siempre que acredite el periodo mínimo de cotización exigido y que la pensión resultante alcance los límites establecidos. La clave está en que no todos los meses pesan igual. La Seguridad Social aplica reducciones mensuales, no anuales, lo que significa que esperar unas semanas o unos meses puede alterar el porcentaje de recorte aplicado sobre la pensión inicial.

¿Cuándo es mejor solicitar la jubilación anticipada?

Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social, apunta a un momento concreto del calendario: diciembre. Según explica, este mes puede resultar especialmente interesante porque las pensiones cuyo hecho causante se produce antes de que termine el año entran ya en la revalorización del ejercicio siguiente. El razonamiento es sencillo. “Si te jubilas el 31 de diciembre, a partir del día siguiente a tu pensión se le aplicará la subida y, por tanto, el importe podría ser superior al que te hubiese correspondido si te hubieses jubilado meses más tarde”, explica.

Ahora bien, el propio Muñoz introduce un matiz importante: no existe una respuesta universal. Que diciembre sea un buen momento dependerá del porcentaje de revalorización aprobado para ese año y de la situación personal de cada trabajador. Si la subida de las pensiones es elevada, el efecto puede ser más favorable; si es reducida, la ventaja puede ser menor. También hay que tener en cuenta otros factores, como los años cotizados, la edad exacta del trabajador, la base de cotización de los últimos años y los meses que falten para alcanzar la edad ordinaria.

Adelantar la jubilación

Otro punto que subraya el funcionario es que no siempre conviene adelantar la jubilación justo en el primer momento posible, es decir, dos años antes de la edad ordinaria. Aunque legalmente pueda hacerse, esa decisión suele implicar una penalización mayor, porque el anticipo es máximo. Por eso Muñoz plantea una alternativa que muchos trabajadores desconocen: esperar unos meses. “Quizá te interese solicitar la jubilación justo 1 año y 9 meses antes de tu edad ordinaria de jubilación”, concluye. La idea es que retrasar la solicitud tres meses puede reducir el coeficiente aplicado y mejorar la pensión resultante de forma permanente, ya que el recorte por jubilación anticipada no desaparece al cumplir la edad legal ordinaria.

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La recomendación final para cualquier trabajador que esté valorando la jubilación anticipada es clara: no basta con mirar la edad. Conviene simular varios escenarios antes de presentar la solicitud, especialmente si la decisión se sitúa cerca de final de año o a pocos meses de un tramo distinto de penalización. Diciembre puede ser un mes estratégico por la revalorización de las pensiones, pero no debe interpretarse como una regla automática. Lo prudente es comprobar la pensión estimada con la Seguridad Social, comparar fechas posibles y valorar si esperar unas semanas o unos meses permite cobrar más durante toda la jubilación.