Lagarde prevé una inflación del 3% en 2026: "La guerra en Oriente Próximo está generando presiones inflacionistas"

Por primera vez en casi mil días, el Banco Central Europeo (BCE) ha encarecido el precio del dinero en Europa y ha situado los tipos en el 2,25%, después de que la guerra de Trump contra Irán impulsara los precios de la energía y reavivara los temores inflacionistas. "La decisión que hemos tomado hoy ha sido unánime y sin reservas; no hemos discutido ni debatido ninguna propuesta alternativa", ha explicado la dirigente tras la decisión del Eurobanco.

Sin pistas sobre el próximo paso

Lagarde ha evitado ofrecer pistas sobre los próximos movimientos del BCE y reiteró que el organismo seguirá actuando reunión a reunión en un contexto marcado por la incertidumbre. La presidenta ha insistido en que las decisiones dependerán de la evolución de los datos económicos y ha rechazado comprometerse con una senda concreta para los tipos de interés, subrayando que el banco central mantendrá la máxima flexibilidad ante los efectos de la guerra en Oriente Próximo sobre la inflación y el crecimiento.

"La guerra en Oriente Medio está generando presiones inflacionistas y la decisión de subir los tipos se mantiene firme en diversos escenarios, que reflejan cómo podría evolucionar la perturbación y afectar a las perspectivas a medio plazo de la zona del euro", ha advertido la economista.

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