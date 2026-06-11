Los jubilados con más de 40 años cotizados hablan de “traición histórica” tras el rechazo a la prejubilación sin penalización

La Asociación de Jubilados Anticipados sin Penalizar con más de 40 años cotizados (ASJUBI40) ha cargado duramente contra PSOE y PP tras el rechazo en el Congreso de una enmienda que proponía permitir la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para trabajadores con carreras laborales de más de 40 años de cotización.

La iniciativa, defendida por Podemos durante la tramitación de la ley de mutualidades, no logró salir adelante después de que socialistas y populares votaran en contra. La decisión ha provocado una nueva oleada de críticas entre los colectivos que desde hace años reclaman una revisión del sistema de penalizaciones que afecta a miles de pensionistas.

En un comunicado difundido este jueves, ASJUBI40 habla de una “traición histórica” y acusa a ambos partidos de bloquear una reivindicación que considera de justicia social. La asociación representa a trabajadores que, pese a haber cotizado durante más de cuatro décadas, vieron reducida de forma permanente su pensión por haber accedido a la jubilación antes de la edad ordinaria.

La organización centra buena parte de sus críticas en el PSOE. Según denuncia, durante el debate parlamentario los argumentos empleados por los socialistas coincidieron con muchas de las reivindicaciones que el colectivo lleva años defendiendo. Sin embargo, lamenta que ese reconocimiento no se tradujera en un apoyo efectivo a la propuesta.

"Nos dicen que comprenden el problema, pero cuando llega el momento de votar vuelven a cerrar la puerta", resumen desde la asociación, que considera que existe una contradicción entre el discurso político y las decisiones adoptadas posteriormente en el hemiciclo.

Las críticas también alcanzan al Partido Popular. ASJUBI40 reprocha a los populares haber restado urgencia a la reivindicación durante el debate parlamentario y considera que la respuesta ofrecida a los afectados vuelve a posponer una solución que miles de jubilados esperan desde hace años.

Una reclamación que lleva años sobre la mesa

El colectivo recuerda que la eliminación de los coeficientes reductores para largas carreras de cotización es una demanda recurrente dentro del debate sobre la reforma de las pensiones. Los afectados sostienen que resulta injusto aplicar recortes permanentes a quienes ya han contribuido al sistema durante más de 40 años.

La cuestión ha sido analizada en distintas ocasiones en el marco del Pacto de Toledo, aunque hasta ahora ninguna de las propuestas planteadas ha cristalizado en una modificación legal que elimine esas penalizaciones.

Precisamente por ello, ASJUBI40 muestra su sorpresa por el resultado de la votación. La asociación recuerda que en noviembre pasado varias formaciones habían mostrado una posición más favorable a estudiar esta reivindicación y considera que el rechazo actual evidencia un cambio de criterio difícil de explicar para los afectados.

El colectivo promete mantener la presión

Lejos de dar la batalla por perdida, la organización asegura que continuará movilizándose para lograr cambios normativos. Además, agradece el apoyo recibido por parte de Podemos, Sumar y otras formaciones que respaldaron la enmienda.

Mientras tanto, miles de jubilados afectados por los coeficientes reductores seguirán pendientes de una reforma que consideran imprescindible. Para ellos, el debate no gira únicamente en torno a las pensiones, sino también al reconocimiento de toda una vida de trabajo y cotizaciones al sistema público.

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El rechazo parlamentario vuelve a dejar esa reivindicación en punto muerto, pero también reabre una discusión que, a tenor del malestar expresado por los colectivos afectados, está lejos de cerrarse.