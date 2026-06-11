El Ingreso Mínimo Vital: claves sobre sus requisitos y cuantías para los hogares españoles

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) supone una prestación destinada a disminuir el riesgo de vulnerabilidad económica en los hogares españoles. Según confirman las cifras del Ministerio de Seguridad Social, solo en el pasado mes de abril se pagaron unos 497,2 millones de euros en prestaciones del IMV.

A su vez, cerca de 846.454 hogares pudieron beneficiarse de esta ayuda económica. De hecho, se estima que la cuantía media alcanzó los 540,6 euros mensuales por cada domicilio. En este caso, el Ingreso Mínimo Vital se ha convertido en el sustento de muchos hogares a lo largo del país.

Principales requisitos del Ingreso Mínimo Vital

En lo que se refiere a la prestación, esta es compatible con rentas del trabajo, favorece la inserción en el mercado laboral, e incluso pretende mejorar las condiciones de vida de sus beneficiarios. Además de ello, debemos tener en cuenta que la prestación es de carácter indefinido.

De este modo, las familias pueden seguir recibiendo la prestación, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos:

Poseer la residencia legal y efectiva en España de forma continuada durante el último año. En este caso, existen excepciones como los menores incorporados a la unidad de convivencia, víctimas de trata de seres humanos o de explotación sexual y mujeres víctimas de violencia de género

de forma continuada durante el último año. En este caso, existen excepciones como los menores incorporados a la unidad de convivencia, víctimas de trata de seres humanos o de explotación sexual y mujeres víctimas de violencia de género Tener al menos 23 años . Por otro lado, si se tienen menos de 23, se puede solicitar al ser mayor de edad o menor emancipado con hijos a cargo, o menores en acogida

. Por otro lado, si se tienen menos de 23, se puede solicitar al ser mayor de edad o menor emancipado con hijos a cargo, o menores en acogida La unidad de convivencia debe estar formada, al menos, desde hace seis meses

debe estar formada, al menos, Se debe haber solicitado previamente las prestaciones o pensiones a las que se tenga derecho , excepto los salarios sociales o rentas mínimas autonómicas

, excepto los salarios sociales o rentas mínimas autonómicas Los ingresos y rentas de la unidad de convivencia deben ser inferiores a la renta garantizada que le correspondería

deben ser inferiores a la renta garantizada que le correspondería En cuanto al patrimonio total (sin incluir la vivienda habitual), esta cifra no debe superar el límite establecido, que puede variar entre los 17.698 y más de 46.000 euros anuales, según los miembros de la familia

Cuantías mensuales según el tipo de hogar

Esta cuantía puede verse modificada según el tipo de unidad de convivencia, los miembros que forman parte de ella, así como el nivel de renta:

Un adulto : 733,60 euros mensuales

: 733,60 euros mensuales Un adulto y un menor : 953,68 euros al mes

: 953,68 euros al mes Un adulto y dos menores : 1.173,76 euros mensuales

: 1.173,76 euros mensuales Un adulto y tres menores : 1.393,84 euros al mes

: 1.393,84 euros al mes Dos adultos : 953,68 euros mensuales

: 953,68 euros mensuales Dos adultos y un menor : 1.173,76 euros al mes

: 1.173,76 euros al mes Dos adultos y dos menores : 1.393,84 euros mensuales

: 1.393,84 euros mensuales Familias de cinco o más personas: Hasta 1.613,92 euros al mes

Además de ello, existen ciertos complementos extra para esta prestación. Por un lado, se puede sumar un 22% adicional a la cantidad base si uno de los miembros tiene reconocida una gran invalidez o discapacidad de Grado III, o incluso si demuestra ser víctima de violencia de género.

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Por último, al ser compatible con el Complemento de Ayuda para la Infancia, la familia puede recibir una cuantía extra por cada hijo menor de edad. En este caso, la cifra puede oscilar entre los 57,50 y 115 euros, según la edad del menor a cargo.