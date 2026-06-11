La Generalitat mantendrá cerrado el acceso a Collserola todo el verano, tras detectar otros seis nuevos positivos de peste porcina

La evolución del virus de la peste porcina africana (PPA) no está siendo tan favorable como se apuntaba hace un par de semanas por lo que, pese a las quejas y movilizaciones vecinales, la Generalitat ha confirmado este jueves que los accesos al parque natural de Collserola quedan restringidos durante todo este verano para todas aquellas personas que no sean residentes en la zona o trabajen en alguna de las empresas que se encuentran en su interior.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, que el martes se reunió con los alcaldes de las 19 poblaciones, entre ellas la ciudad de Barcelona, ha vuelto a pedir "comprensión y prudencia", pero ha recordado que esta crisis ganadera "no está en absoluto finalizada y el riesgo de propagación puede ser fatal". "En ningún caso se van a poder levantar las restricciones antes de terminar el verano", reiteró contundente Ordeig.

Mapa de las restricciones por la peste porcina en Catalunya. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

El último balance de la PPA, dado a conocer este jueves, habla de seis nuevos casos positivos en jabalíes hallados muertos en los términos municipales de Sant Cugat del Vallès, donde se hallaron cuatro cadáveres infectados; de Sant Just Desvern y de la misma capital catalana. Con estos nuevos casos, que se suman a los 11 comunicados la semana pasada, el saldo de animales afectados por la PPA en Catalunya asciende ya a 342 positivos.

Solo en la zona infectada, la considerada de riesgo, se han capturado desde el inicio de esta crisis el pasado 28 de noviembre, un total de 6.964 jabalíes. "Vamos a analizar caso a caso, en cada municipio, cómo se puede ayudar a los ayuntamientos, cómo se puede informar y hacer pedagogía entre los ciudadanos para poder seguir en la senda que hemos iniciado para controlar el avance del virus", ha indicado el conseller.

Caminata de 200 personas

La decisión se anuncia después de que el pasado sábado unas 200 personas llevaran a cabo una caminata reivindicativa para reclamar la reapertura de Collserola. Los participantes, convocados a través de las redes sociales, en principio de manera espontánea, presionaron de este modo a la Generalitat, "porque hace seis meses que no se pueden realizar prácticas saludables en el parque", atestiguó una asistente, después de pasar por debajo de la cinta que cerraba el paso a la pista forestal. Aunque los Mossos y la Policía Local trataron de identificar a los integrantes de la caminata, finalmente no pudieron hacerlo.

La movilización generó la denuncia casi inmediata del sector ganadero, que ya lleva perdidos más de 900 millones de euros por la peste porcina y vive con la inquietud de que, por un descuido o por una mala praxis, la enfermedad entre en las granjas de porcino. "La situación empieza a ser insostenible, no solo para los productores de ganado, sino para el conjunto de la ciudadanía, principalmente del área metropolitana afectada", lamentó Unió de Pagesos en un comunicado. La organización volvió a instar al Govern "a destinar más recursos para frenar la enfermedad y mejorar la gestión de la fauna salvaje y avanzar así hacia la normalización de la situación lo antes posible".