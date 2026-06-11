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Relevo en el consejo regulador

La denominación de origen Cava elige por primera vez en 40 años a una mujer como presidenta

Marta Vidal, directora general de las bodegas Vallformosa, ha sido elegida por mayoría absoluta para ocupar el cargo los próximos cuatro años

El consejo regulador de la DO Cava elige este jueves nuevo presidente entre cinco candidatos

Marta Vidal, directora general de las bodegas Vallformosa y nueva presidenta de la DO Cava.

Marta Vidal, directora general de las bodegas Vallformosa y nueva presidenta de la DO Cava. / DO Cava

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María Jesús Ibáñez

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Barcelona
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La directora general de la bodega Vallformosa, Marta Vidal (Puigdàlber, 1984), ha sido escogida este jueves, por mayoría absoluta, como nueva presidenta del consejo regulador de la denominación de origen (DO) Cava, lo que la ha convertido en la primera mujer que ocupa este cargo desde la constitución oficial de este organismo en 1986. Vidal se ha impuesto a los otros cuatro representantes del sector que se presentaban a esta elección, para sustituir a Javier Pagés, que ha presidido la DO los últimos ocho años. La vicepresidencia la desempeñará David Sendra.

La nueva presidenta fue de hecho la primera aspirante en presentar su candidatura a estas elecciones y lo hizo enviando una carta a los viticultores en la que les explicó su intención de liderar una nueva etapa "donde todo el mundo tendrá voz". Este jueves, tras la designación por parte de los 12 vocales que integran el consejo regulador de la DO, Vidal ha declarado asumir su nueva responsabilidad "con ilusión, humildad, respeto y un compromiso absoluto hacia el futuro del cava".

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Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, es, desde 2017, directora general en Vallformosa, bodega con más de 150 años de historia ubicada en Vilobí del Penedès y una de las elaboradoras de cava con capital 100% catalán que más volumen produce. Entre las prioridades estratégicas de su mandato, la nueva presidenta se ha fijado los objetivos de prestigiar a la DO, valorar el viñedo y generar confianza en el sector.

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