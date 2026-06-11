El consejo regulador de la DO Cava elige este jueves nuevo presidente entre cinco candidatos

Con la renuncia en el último momento de Joan Pons, viticultor, elaborador y presidente del grupo de cooperativas Cevipe, los 12 vocales que integran el consejo regulador de la denominación de origen (DO) Cava se disponen a elegir este jueves a un nuevo presidente (o presidenta), que sustituirá en el cargo, a Xavier Pagès, que ha estado los últimos ocho años al frente del organismo. Los representantes del sector, que fueron escogidos a su vez el pasado 8 de mayo, deberán decantarse por uno de los cinco aspirantes que siguen en liza, la nómina más numerosa desde que existe la DO: la consejera delegada de Vallformosa, Marta Vidal; el fundador de Pere Ventura Family Wine Estates, Pere Ventura; el propietario de la bodega Pagès Entrena, Marc Pagès; el presidente del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Xavier Lluch; y el corredor de vinos Josep Raventós, que presentó su candidatura hace apenas cinco días.

Todos los candidatos han puesto de relieve, en sus programas, la importancia de sacar al sector de la situación de caída de producción y de ventas en la que se encuentra desde hace unos años. La primera, admiten, es consecuencia de los años de sequía persistente que han reducido los kilos de uva vendimiada y, con ellos, la cifra de botellas elaboradas. Según el último informe de la DO, se produjeron 190 millones de unidades en 2025, con unas ventas que bajaron un 12,8% en términos de volumen y un 10% en cuanto al valor

La segunda, la de las ventas, es más difícil de manejar, porque está íntimamente relacionada con el descenso generalizado de consumo que sufren las bebidas alcohólicas y su dificultad para atrapar a los consumidores más jóvenes. Todos los aspirantes se han mostrado preocupados por ello, aunque permanecen optimistas, convencidos de que el sector tiene músculo suficiente como para seguir adelante.

La directora general de la bodega Vallformosa, Marta Vidal (Puigdàlber, 1984) fue la primera en presentar su nombre a estas elecciones, con una carta enviada a los viticultores en la que les explicó su intención de liderar una nueva etapa "donde todo el mundo tendrá voz". En caso de ganar la elección de este jueves, se convertiría en la primera mujer que ocupa la presidencia de la denominación de origen.

Barcelona. 04.11.2021. Sociedad. Entrega de Premios eWoman EL PERIÓDICO 2021. En la foto, Marta Vidal, CEO de Vallformosa , durante su ponencia. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC

Vidal se postuló para conseguir "más cohesión y una mirada decididamente internacional, sin perder el arraigo al territorio ni el respeto a la labor de la viticultura", especialmente en estos momentos. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, con un Executive MBA ESADE y un PDG por la IESE Business School, lleva una década al frente de Vallformosa, una de las elaboradoras de cava con capital 100% catalán que más volumen produce.

Fundador de las cavas que llevan su nombre en 1991, junto con su mujer, Mireia Juvé, Pere Ventura (Sant Sadurní d'Anoia, 1961) ha formado parte de la junta del consejo regulador de la DO Cava hasta este año. Defiende la unidad del sector y aboga por tender puentes a todos los elaboradores de la comarca.

El elaborador Pere Ventura, en una imagen disponible en la web de Pere Ventura Family Wine Estates. / El Periódico

El decálogo de 14 puntos con el que acude a estos comicios habla de una reestructuración profunda del sector, con una democratización del consejo regulador, la defensa del territorio, poniendo en el centro la viabilidad económica de viticultores y pequeños productores y la revalorización de la marca, aproximándose a otros espumosos como Corpinnat y Clàssic Penedès.

Viticultor, empresario agrícola y presidente del Consell Comarcal del Alt Penedès, Xavier Lluch (Fontrubí, 1971) es también alcalde de su localidad natal desde 2007 y trabaja una explotación de viña ecológica. De resultar elegido, sería el primer presidente de la denominación de origen que sale directamente del sector agrario. Durante años, Lluch ha estado vinculado a iniciativas de desarrollo vitivinícola en el territorio.

Xavier Lluch, alcalde de Fontrubí y presidente del Consell Comarcal del Alt Penedès. / El Periódico

Si se postula para dirigir el organismo es porque considera que"puede encontrar el apoyo del sector viticultor y complicidades con otros ámbitos representados en el consejo comarcal, según explicó en una entrevista reciente a la publicación 'El Montònec de Fontrubí'. "Se han de hacer las cosas de manera diferente ante los retos que vive actualmente este sector", proclamó.

Convencido de que hay que "prestigiar al cava y garantizar la sostenibilidad económica y social de toda la cadena de valor del sector", como dijo en la presentación de su programa, el joven Marc Pagès es la tercera generación de una familia de bodegueros, que empezó con los vinos tranquilos y que desde 1987 se dedica al espumoso, que elabora en un antiguo molino de papel de Sant Jaume Sesoliveres.

Marc Pagès, en el centro, en una imagen con su familia, propietarios de la bodega Pagès Entrena. / El Periódico

Pagès, que forma parte de la asamblea general de la Associació d'El·laboradors de Cava (Aecava), defiende la comunicación y la transparencia y cree se debe "generar una cohesión entre todos los miembros de la cadena para poner en valor a todos los procesos y participantes, y dar una estabilidad al mercado con una visión compartida a largo plazo".

Tras trabajar durante años en las bodegas Alsina Sardà y en el Centre Vinícola del Penedès, Josep Raventós Mestres, de 53 años, ha dado el salto, casi en el último minuto, a la carrera por la presidencia de la DO Cava desde su posición como empresario independiente, intermediario entre productores y grandes compradores o bodegas. Su propósito es, según ha explicado a algunos medios, "tratar de unir esfuerzos para mejorar la situación del sector".

El empresario corredor de vinos, Josep Raventós Mestres, en una imagen cedida. / El Periódico

Raventós aspira a ayudar al gremio a salir de lo que considera "un callejón sin salida", por lo que resulta fundamental "hallar consensos entre todos los actores involucrados, desde los grandes elaboradores hasta los pequeños viticultores".