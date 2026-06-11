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Datos de Trainline

Cinco años de competencia ferroviaria: viajar este verano cuesta hasta un 52% menos

El estudio presentado por la plataforma de compra de billetes de tren y bus revela que los precios de la alta velocidad siguen por debajo de los niveles previos a la liberalización

Renfe suprime el servicio 'low cost' del corredor de alta velocidad Madrid-Barcelona

Trenes de las tres operadoras de alta velocidad en la estación de Sants de Barcelona.

Trenes de las tres operadoras de alta velocidad en la estación de Sants de Barcelona. / FERRAN NADEU / EPC

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Cristina Buesa

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Barcelona
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La liberalización del mercado ferroviario español ha consolidado una reducción de precios en los principales corredores de alta velocidad cinco años después de la apertura a la competencia. Así se desprende de un estudio presentado este jueves en Barcelona por Trainline, plataforma de venta de billetes de tren y autobús, que concluye que viajar en tren este verano sigue siendo significativamente más barato que antes de la entrada de nuevos operadores.

Según los datos analizados por la compañía, la mayor caída de tarifas se registra en la conexión entre Madrid y Málaga, donde el precio medio de los billetes para viajar entre junio y agosto se sitúa un 52% por debajo del nivel de 2019. Le sigue la ruta Madrid-Valladolid, con un descenso del 51%, favorecida por la incorporación de nuevos servicios de bajo coste.

Un 44% menos entre Barcelona y Madrid

La reducción de precios también se extiende a otros corredores con elevada demanda. Los trayectos entre Madrid y Barcelona presentan tarifas un 44% inferiores a las de antes de la liberalización, mientras que los enlaces con Córdoba y Alicante registran descensos del 43%. En el caso de Valencia y Sevilla, la rebaja alcanza el 38%.

SEVILLA, 17/02/2026.- Vista de la llegada del primer tren AVE de la compañía Iryo a la estación de Santa Justa en Sevilla este martes. La compañía ferroviaria española Renfe restableció este martes el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía al finalizar los trabajos de recuperación de la vía, tras el accidente del pasado 18 de enero, ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz (sur), que causó 46 muertos.-EFE/ José Manuel Vidal

Un tren de alta velocidad en la estación de Sevilla. / Jose Manuel Vidal / EFE

El estudio también identifica precios más bajos que en 2019 en otras conexiones como Madrid-Santander (-23%), Madrid-Huelva (-22%), Madrid-Zaragoza (-20%), Madrid-Albacete (-15%), Madrid-Cádiz (-12%) y Barcelona-Zaragoza (-11%).

Estabilización de las tarifas

Más allá de la temporada de verano, la investigación apunta a una estabilización de los precios a la baja en varios corredores. Al comparar 2025 con 2024, los mayores descensos se observan en las rutas entre Madrid y Murcia (-18%) y entre Madrid y Asturias, a través de Oviedo y Gijón (-17%). También se registran reducciones en los trayectos hacia Galicia, con caídas del 11% hacia A Coruña y del 8% hacia Santiago de Compostela y Vigo.

El director general de Trainline para Europa, Pedro García, ha asegurado este jueves que la liberalización ha ampliado las opciones disponibles para los viajeros, incrementando las frecuencias y reduciendo los precios en buena parte de la red de alta velocidad, lo que ha contribuido a reforzar la competitividad del tren frente a otros medios de transporte. "Cualquier recorrido que sea de menos de 500 kilómetros queremos que la gente vaya en tren. Nuestra competencia no es Renfe ni Ouigo ni Iryo sino el avión y el coche particular", ha asegurado.

Santiago, la más demandada

El informe también analiza la evolución de la demanda durante las vacaciones estivales de 2026. Santiago de Compostela encabeza el crecimiento de pasajeros, con un aumento del 380% respecto al verano anterior tras la reestructuración de los servicios de alta velocidad entre Madrid y Galicia. A continuación se sitúan Pamplona, con un incremento del 149%, y León, con un 139%, impulsada por la mejora de las conexiones ferroviarias del corredor norte.

Un tren de alta velocidad en la estación de ferrocarril de Santiago de Compostela

Un tren de alta velocidad en la estación de Santiago de Compostela. / EP

Entre los destinos que también experimentan aumentos destacados figuran Bilbao (+49%), Nîmes (+36%), Aix-en-Provence (+24%), Toledo (+13%), Marsella (+12%), San Sebastián (+11%) y Elche (+8%).

Cambio del avión al tren

El estudio se completa con una encuesta realizada por Netquest para Trainline a 1.000 personas mayores de edad residentes en España. Los resultados muestran que casi cuatro de cada diez españoles se están replanteando cómo viajar este verano. Entre quienes valoran cambiar sus planes de desplazamiento, el principal motivo es el coste general del viaje, citado por el 64% de los encuestados, seguido del precio de los vuelos, mencionado por el 40%.

Noticias relacionadas y más

La predisposición a buscar alternativas de transporte es especialmente elevada entre los jóvenes de 18 a 29 años, ya que el 49% afirma estar considerando nuevas opciones para sus desplazamientos estivales, frente al 40% registrado para el conjunto de la población.

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