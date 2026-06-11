Catalonia Hotels reabre el antiguo Gallery como Catalonia Boulevard tras una reforma integral

El antiguo Gallery Hotel, inaugurado en 1991, justo antes de que Barcelona se reinventara con los Juegos Olímpicos, ha dado a conocer su nueva imagen como Catalonia Boulevard, meses después de que la cadena barcelonesa Catalonia Hotels & Resorts adquiriera el establecimiento a la gestora de inversión Meridia Capital a finales de 2025, en una operación que también incluyó la compra del Hotel Molina Lario, situado en Málaga.

Meridia, el grupo inversor fundado y presidido por Javier Faus, había adquirido ambos hoteles —propiedad de la familia Gómez Casals desde su fundación en los años noventa— en septiembre de 2023 por 85 millones de euros, a través de su fondo Meridia V, al resultar ganadora en una puja en la que también estaban otros grupos como Pontegadea (Amancio Ortega) u Hotei Properties (vinculado al empresario Borja Escalada). Tal y como explicaron fuentes conocedoras de la operación en aquel momento, el objetivo era levantar alrededor de 400 millones de euros, bajo la premisa de que "el Hotel Gallery, en el centro de Barcelona, y el Hotel Molina Lario, en el corazón de Málaga, presentan un alto potencial".

Vista de una de las habitaciones Suite, del Catalonia Boulevard. / EPC

Durante estos años, la gestora ha desarrollado una estrategia de reposicionamiento y gestión para consolidar ambos activos en el segmento de cuatro estrellas superior, según explicó la compañía en 2023. De este modo, los hoteles que Catalonia ha integrado en su cartera son el resultado de esas reformas impulsadas por Meridia, por lo que la cadena apenas ha tenido que introducir cambios.

Con esta operación, la cadena familiar barcelonesa se reafirma como la firma con más establecimientos en la ciudad. "La compra del hotel número 30 en la capital catalana y de nuestro tercer hotel en Málaga en menos de dos años refuerza la estrategia de crecimiento sostenible de la cadena en dos destinos clave del mercado nacional", explicó Jorge Rodergas, director comercial de Catalonia, durante la presentación a medios celebrada este jueves.

Un 'hall' que mira a la ciudad

La reforma, encargada al Estudio Montplet, ha alcanzado los 110 espacios del edificio, entre los que se incluyen 5 habitaciones deluxe y otras cinco suite. El cambio más visible arranca en el lobby, ahora diáfano, luminoso y dominado por tonos cálidos, con moqueta rojiza y amplios sofás que dialogan con la identidad del Eixample. "Hemos querido incorporar esculturas y diseños locales que hilen la esencia del hotel con la personalidad barcelonesa", explicaron fuentes de la compañía durante la visita.

Catalonia Boulevard, vista desde el hall. / EPC

No faltan guiños al catálogo más reconocible del diseño catalán: mobiliario del arquitecto y diseñador Óscar Tusquets y pequeñas estatuillas de Gaudí salpican los espacios comunes, una elección, explican, que apuesta por la integración cultural frente a la neutralidad decorativa de muchos establecimientos de gama similar. El concepto que ha guiado la intervención es el de un "estilo cosmopolita, sofisticado y elegante", con un diseño cuidado y sin estridencias, inspirado en la identidad y el carácter de los barceloneses, según el propio estudio de interiorismo.

En las plantas superiores, el hotel dispone de un rooftop en la sexta planta con dos terrazas diferenciadas: una orientada a la calle Rosselló, desde la que en los días despejados se divisa la torre de la Sagrada Família, y otra con piscina y vistas al Palau Robert y a una manzana típica del Eixample. La tarifa media se sitúa en torno a los 220 euros por noche, con una estancia media de dos noches, según datos facilitados por la cadena durante la presentación. El perfil del huésped combina turismo de ocio y de negocios, aunque durante los meses de verano predomina el primero.

Uno de los activos más sólidos del establecimiento, trasladan desde Catalonia, es su restaurante Sintonía, accesible directamente desde la calle. El local, que colinda con los jardines del Palau Robert, ha renovado completamente su decoración e incorporado mayor luminosidad y confort, aunque mantiene intacto su plato emblemático: el steak tartar, del que ya se han servido más de 25.000 unidades. Sintonía forma parte de Eboca Restaurants, la división gastronómica de Catalonia, integrada por 21 establecimientos de alta cocina que la cadena opera con carta abierta al público en sus hoteles.

El restaurante Sintonía, del Grupo Eboca, situado dentro del mismo catalonia Boulevard. / EPC

Málaga, el otro frente de la operación

El otro gran pilar de la operación es el Catalonia Molina Lario, situado en pleno centro histórico de Málaga, frente a la catedral conocida como "La Manquita" y junto al puerto y la calle Larios. El hotel, que cumple dos décadas en este emplazamiento, ha sido reformado por el estudio de interiorismo Caramba con el objetivo de capturar la esencia mediterránea de la ciudad. "Hemos conseguido una integración genuina con el cliente local y el visitante extranjero. Eso también es lujo: conocer un lugar de primera mano, con locales haciendo cosas de locales", explica Myriam Ortiz, directora del establecimiento.

El hotel destaca por su posición estratégica: durante la Semana Santa, sus balcones ofrecen vistas directas a los pasos procesionales; en verano, la proximidad a la feria y a los festivales lo convierte en uno de los más demandados de la ciudad. En la planta superior se encuentra el restaurante Matiz —también perteneciente a Eboca, como el Sintonía barcelonés—, con una propuesta de coctelería y cocina de producto local que se ha convertido en una referencia del centro malagueño.

Vistas desde la terraza Molina Lario, en Málaga. / EPC

Apertura en Tanzania

La incorporación de estos dos establecimientos se enmarca en la estrategia de crecimiento que Catalonia lleva ejecutando desde que los hermanos Manuel, Guillermo y Alfonso Vallet transformaron varios edificios de Barcelona en hoteles para sortear la crisis de los años ochenta, tal y como explicó este medio. La cadena es propietaria de más del 90% de sus establecimientos, lo que le otorga una estabilidad financiera poco habitual en el sector. Además, cerró 2024 con una facturación provisional de 644 millones de euros, un 19% más que el ejercicio anterior. A principios de febrero de 2025, la compañía ya había adquirido a Meridia Capital el hotel número 29 de su cartera en la ciudad: el Catalonia Barcelona Beach, situado en el barrio de Poblenou, frente a la playa de la Mar Bella, por 27,7 millones de euros.

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En el horizonte próximo, la cadena prepara la apertura de un nuevo hotel en Madrid —el octavo en la capital, con cerca de 900 habitaciones— y de un segundo establecimiento en Málaga, el Catalonia Puerta del Mar, que sumará unas 200 habitaciones a su presencia en la ciudad. Además, a finales de este año inaugurará el Catalonia Grand Zanzíbar All Suites & Spa, un cinco estrellas que marcará su desembarco en el continente africano. "Es nuestra primera entrada en el continente y aún estamos familiarizándonos con los proveedores y las formas de trabajar", explican desde la compañía. "Pero estamos muy ilusionados".