La batalla de la IA salta al parqué: OpenAI y Anthropic allanan su debut y desafían la hegemonía de los 'Siete Magníficos'

Las salidas a bolsa están en plena ebullición en Wall Street y en 2026, los nuevos jugadores suelen girar en torno a dos famosas siglas: inteligencia artificial (IA). Más allá de los títulos de SpaceX, recién debutados el pasado viernes en el Nasdaq, otros pesos pesados de la IA aspiran a tocar la campana en el parqué neoyorquino en las próximas semanas o como mucho, meses. Y ambos rivales han desatado una carrera de la IA que va más allá de la Luna.

Uno de ellos es Anthropic, el nuevo disruptor en el mercado que promete revolucionar a la industria con su último modelo de IA, Claude Mythos, un producto tecnológico que ha estado en boca del mercado y de las administraciones en los últimos meses. El pasado primero de junio, Anthropic adelantó a su gran rival, OpenAI (dueño de ChatGPT), y entregó el folleto para tramitar su operación pública de venta (OPV) de forma confidencial tras alcanzar una valoración de 965.000 millones de dólares (834.956 millones de euros).

El debút aún queda pendiente de fecha, aunque el grupo logró captar 65.000 millones de dólares (56.262 millones de euros) en una ronda de financiación, superando con creces a OpenAI, que había logrado una valoración de 852.000 millones de dólares (739.000 millones de euros), 100.000 millones de dólares menos.

Esto supuso un varapalo para OpenAI, la compañía presidida por Sam Altman y su famoso chatbot ChatGPT. Ocho días después, OpenAI también inició los trámites de forma confidencial para preparar su estreno bursátil y desató una carrera bursátil entre ambas megatecnológicas. La compañía lo hace con el respaldo bancario de Goldman Sachs y Morgan Stanley.

De los Siete a los Diez Magníficos

La irrupción de estos jugadores en los mercados públicos es un desafío para el club de los Siete Magníficos (Alphabet, Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, Meta y Tesla), las megaempresas que hasta ahora se han consolidado como las preferidas de los inversores. Las salidas de SpaceX, Anthropic y OpenAI amenazan con romper la hegemonía de esos Siete Magníficos, un término acuñado en 2023 por el analista de Bank of America, Michael Hartnett. Y es que, en la última década, el gasto en la IA ha desatado una de las mayores olas de inversión privada en la historia.

Los Siete Magníficos representan cerca de un 35% de la capitalización del S&P 500, según algunas estimaciones de analistas. Y apenas las diez compañías de mayor tamaño representan un 43% del índice, según datos agregados de DowJones y FactSet.

El gran ganador indiscutible de esta ola de inversión multimillonaria ha sido el fabricante de microchips, Nvidia. La compañía de microchips que dirige el empresario taiwán-estadounidense Jensen Huang encabeza el listón con una capitalización cerca de 5,3 billones de dólares (4,6 billones de euros). Para contextualizar este ascenso meteórico, hace apenas cinco años, los títulos de Nvidia se compraban a cerca de 18 dólares (15,64 euros). Hoy en día, valen más de 200 dólares (173 euros). Se trata de un incremento del 182% desde 2021.

Un cambio estructural para los índices

Según Shannon L. Saccocia, directora de inversiones de Neuberger, un banco de inversiones de Estados Unidos, y Joe Amato, presidente y director de inversiones de renta variable de la misma compañía, estos estrenos suponen “un cambio estructural para los índices" tradicionales, como el Nasdaq, el índice tecnológico de Wall Street. “La eventual inclusión de SpaceX, OpenAI y Anthropic en los principales mercados podría alterar de forma significativa su composición, elevar aún más el peso de la tecnología y obligar a ventas proporcionales de valores ya presentes en la cartera”, afirman.

Clémence Rusek, estratega jefe de inversiones de la gestora suiza Vontobel, se une al coro de analistas que llaman a la cautela. “Más allá de los titulares, se perfila un panorama más complejo”, comenta. “Aunque las OPV suelen generar inicialmente un fuerte impulso bursátil, los resultados históricos son menos alentadores a medio plazo”, explica.

Este fenómeno es parte de un nuevo patrón de financiación dentro de la industria, según explica Ross Cartwright, estratega jefe del Grupo de Estrategia y Análisis de MFS Investment Management. “Las grandes compañías cotizadas ya consolidadas también están recurriendo a los mercados para financiar un mayor gasto en IA”, ha anotado. “SpaceX, OpenAI y Anthropic representan una cara de la nueva ola de ofertas de acciones vinculadas a la IA”.

Además, el parqué ha preparado el terreno para agilizar la incorporación de estos nuevos gigantes. El índice Nasdaq ha diseñado un puñado de nuevas normas para otorgar a las grandes empresas que quieran salir a bolsa una especie de entrada rápida (fast entry, en inglés) al parqué. “En la práctica, esto puede obligar a los fondos que replican índices a comprar valores como SpaceX antes de lo que muchos inversores esperan, incluso si la rentabilidad aún está lejos de materializarse”, añade Cartwright.