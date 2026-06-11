El Barça ficha a un ejecutivo del Banc Sabadell como director financiero

"Al Barça le hacía falta un perfil así". Es la explicación que da un portavoz del club al fichaje de Sergio Serrano como nuevo director financiero, una contratación que ha avanzado hoy 'El Confidencial'. "Llega sin ninguna emergencia financiera, pero sí con retos", añaden desde la entidad.

Serrano se incorpora a un cargo que actualmente no existía y estará por encima de Marcel Ramírez, que en 2024 ocupó el cargo del saliente Àngel Rocamora. El nuevo fichaje reportará, a su vez, a Manel del Río, que es director general del club desde 2025. "Somos una marca global, con un funcionamiento más parecido a una empresa del Íbex-35 que a los antiguos clubes de fútbol", señalan desde el Barça para explicar la contratación del ejecutivo.

Entre los retos que afrontará Serrano, procedente del área de banca de inversión del Banc Sabadell, se cuenta el de financiar los sobrecostes cercanos a los 400 millones de euros que serán necesarios para culminar la remodelación del Spotify Camp Nou. El club apunta que ese escenario de encarecimiento de la obra es "posible".

Cabe recordar que la deuda total del Barça es de 2.500 millones, incluidos los 1.450 del Camp Nou, que en principio debe autofinanciarse con los nuevos ingresos que generará. Serrano tendrá el desafío de afrontar esta situación sin que el rating del club se vea perjudicado; en junio del pasado año la agencia Morningstar DBRS anunció que la deuda del Barça pasaba de estar calificada en "estable" a estar en "positiva". Fruto de ese cambio en la calificación, el Barça logró refinanciar a largo plazo hasta 424 millones de euros de la deuda del Espai Barça en condiciones mejores de las que existían hasta ahora y hasta 2050.

Serrano también deberá confirmar el pago pendiente de 28 millones por los asientos VIP del nuevo estadio, algo que en el club se da por hecho que se ingresará antes del 30 de junio.

El hombre que gestionó "lo peor de lo peor"

La trayectoria de Serrano ha estado muy vinculada al Banc Sabadell, donde participó en la práctica totalidad de las compras de otras entidades que hizo el banco. "Es muy capaz, técnicamente muy completo, y su especialidad es M&A [fusiones y adquisiciones]", dice un veterano del sector. "Y en la CAM fue determinante", añade.

La CAM, la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo, es una entidad que tiene su propio capítulo en el libro negro de los desastres financieros de la historia de España, hasta el punto de que fue calificada como "lo peor de lo peor" por el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Tras una gestión ruinosa y que llegó a los tribunales por diversos escándalos, requirió de un rescate de más de 5.000 millones de euros públicos para evitar su quiebra.

En 2012, el Banc Sabadell se hizo cargo de la entidad y tuvo que afrontar una complejísima reestructuración. Serrano fue la persona, como recuerdan en el entorno de la entidad, que llevó a cabo la tarea, que incluía los préstamos impagados de proyectos faraónicos como Marina d'Or o Terra Mítica y también de Ribera Salud. El directivo también es muy reconocido por su gestión de la cartera inmobiliaria que heredó el Sabadell.

"Era el hombre de los 'marrones'", dice otra voz financiera. "Cuando había impagados enormes como Celsa, Pescanova, Abengoa o casos así se encargaba él; es una persona de absoluta solvencia, superserio y un gran negociador", añade esta otra voz. "Antes iba a la CNMV (regulador bursátil español) y el Banco de España para convencerles y ahora le tocará ir a la Liga y a la Federación Española de Fútbol", apunta una tercera fuente.

Serrano deberá demostrar su conocimiento del sector del mercado de capitales para negociar con Goldman Sachs y otras entidades financieras y lo hará con un as en la manga: el Barça ha avanzado que, pese a tener el estadio lejos de su capacidad máxima y haber hecho un retorno por fases, logrará este año su récord histórico de ingresos.