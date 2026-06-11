Aragón impulsa la eficiencia energética con ayudas de hasta el 70% en obras de rehabilitación para edificios y viviendas

Cuando llega el momento de reformar o rehabilitar una vivienda, los gastos suelen ser significativos y pueden pillarnos de imprevisto. De hecho, actualmente los gastos en suministros energéticos son uno de los principales inconvenientes a la hora de ahorrar, sobre todo en épocas calurosas con el uso del aire acondicionado.

En vista de ello, surgen medidas clave destinadas al ahorro energético en viviendas y edificios, como es el caso en la comunidad autónoma de Aragón. Se trata del Programa 3, que se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos Next Generation EU.

Una ayuda para las mejoras de eficiencia energética en Aragón

La intención de estas subvenciones es mejorar la eficiencia energética y disminuir el consumo de energía en los hogares. Este plan de ayudas es gestionado directamente desde el Gobierno de Aragón, con la posibilidad de solicitarla desde su portal web.

A nivel general, este apoyo económico está dirigido a todo tipo de inmuebles, ya sean viviendas unifamiliares o edificios residenciales. La condición clave sería llevar a cabo medidas específicas para mejorar la eficiencia energética del inmueble.

En lo que se refiere a cuantías, esta no se trata de una prestación fija, sino más bien de una subvención proporcional al coste de las obras. En este caso, la proporción cubierta de la obra puede oscilar entre el 40% y el 70%, en función del ahorro energético y las características de la reforma.

Básicamente, las ayudas pueden suponer grandes cantidades por vivienda, situándose en torno a los 20.000 euros por cada obra de rehabilitación, con la posibilidad de recibir cantidades aún mayores.

Condiciones para acceder a la subvención

Todo aquel que quiera beneficiarse las ayudas, tendrá que demostrar una reducción significativa del consumo de energía primaria no renovable, es decir, disminuir al menos un 30%. Además, se tienen que realizar mejoras relevantes en la demanda energética destinada a calefacción y refrigeración.

Entre las modificaciones subvencionadas, encontramos el aislamiento de fachadas y cubiertas, sustitución de ventanas, mejora de instalaciones térmicas o incorporación de energías renovables. Estas modificaciones deben estar acreditadas por un profesional, además de incluir certificados de eficiencia energética antes y después de la obra.

Noticias relacionadas

En todo caso, el Programa 3 del Gobierno de Aragón contempla la posibilidad de recibir ayudas adicionales destinadas a hogares en situación de vulnerabilidad. De esta forma, algunos beneficiarios podrían ver incrementado este importe final de forma significativa.