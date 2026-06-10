Salarios en Australia
El día a día de Virginia, española trabajando en Australia: 2.500 euros a la semana limpiando minas
La emigración a Australia ofrece a jóvenes como Virginia la posibilidad de acceder a salarios elevados en sectores como la minería, a cambio de un estilo de vida particular
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Para muchos jóvenes independizarse se ha convertido en un objetivo ambicioso y, en algunos casos, casi imposible de lograr, ya sea por los sueldos congelados, la subida de precios en la vivienda o la falta de ahorro en los hogares españoles.
Es por ello que cada vez más personas prueban suerte en el extranjero, buscando trabajo en otros países. Este es el caso de Virginia, una joven gaditana que decidió emigrar a la ciudad australiana de Perth. En este caso, pese a ser periodista y comunicadora, actualmente trabaja en el servicio de limpieza de minas en Australia.
Hasta 2.500 euros a la semana
Sin duda, la cifra que más ha llamado la atención es su salario. Virginia confirma que "por siete días de trabajo en el turno de noche, 2.500 euros". Es decir, al trabajar 21 días a lo largo del mes, la cuantía recibida podría ascender hasta los 7.500 euros. Además, también cuenta con un suplemento por nocturnidad en su sueldo.
A pesar de ello, la gaditana aclara que lo suyo no es un empleo convencional, ya que realiza turnos de 12 horas con descansos mientras trabaja en las minas. De esta forma, a pesar de recibir más dinero, las condiciones de su puesto no son ideales para cualquier persona.
Por otro lado, Virginia asegura que no todos los días son igual de duros. De hecho, puede haber turnos bastante tranquilos sin mucho movimiento. "Hay días que me los paso enteros en el camión cisterna y nos dedicamos a regar la mina para que no se levante el polvo y estoy muy tranquila", añade.
Un sueldo acorde con el esfuerzo requerido
Ahora bien, si hablamos de la rentabilidad de su profesión, la trabajadora aclara que el sueldo es adecuado y bastante elevado. Según ella, si lo compara con sus empleos anteriores en el sector servicios, como hostelería personal de limpieza, solo cobraba 1.500 euros a la semana.
Con todo ello, el sector minero en Australia ofrece salarios altos a cambio de asumir un estilo de vida concreto, sobre todo para las personas que buscan ahorrar. El caso de Virginia es un ejemplo más de cómo muchos jóvenes deciden emigrar a Australia, ya no solo para conseguir mejores sueldos, sino en busca del éxito profesional.
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