Verano Joven 2026: quién puede viajar en AVE, Ouigo, Iryo y autobús con descuentos del 90% y cómo pedir el código

El Gobierno ha dado luz verde al Verano Joven 2026, el programa de descuentos para viajar en tren y autobús durante las vacaciones estivales que permitirá a miles de jóvenes moverse por España y Europa pagando mucho menos por sus billetes. La iniciativa, que ya se ha convertido en una de las ayudas más utilizadas cada verano, estará disponible entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.

La medida incluye descuentos de hasta el 90% en determinados trayectos ferroviarios y líneas de autobús estatal y vuelve a extenderse a operadores de alta velocidad como Renfe, Ouigo e Iryo. El Ejecutivo ha reservado este año 130 millones de euros para financiar el programa, según aprobó el Consejo de Ministros esta semana.

El Ministerio de Transportes mantiene prácticamente el mismo esquema de ayudas de las últimas ediciones, aunque insiste en reforzar los controles para evitar usos fraudulentos y bloqueos de plazas que después quedan vacías en plena temporada alta.

Podrán beneficiarse del programa los jóvenes nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008, siempre que tengan nacionalidad española o residencia legal en España. Para acceder a los descuentos será obligatorio registrarse previamente en la web habilitada por el Ministerio y obtener un código personal que después deberá introducirse al comprar los billetes.

La normativa oficial establece además que el registro debe realizarse con antelación suficiente, ya que el código no se genera de manera inmediata y no puede aplicarse de forma retroactiva a compras ya realizadas.

Qué descuentos incluye el Verano Joven 2026

El programa contempla rebajas diferentes según el tipo de transporte. Los descuentos más altos vuelven a concentrarse en los servicios convencionales y regionales.

Estas son las principales ayudas aprobadas por el Gobierno:

Descuento del 90% en autobuses regulares de competencia estatal.

de competencia estatal. Descuento del 90% en trenes de Media Distancia y red de ancho métrico.

y red de ancho métrico. Rebaja del 50% en servicios Avant .

. Descuento del 50% en AVE, Avlo, Ouigo e Iryo , con un máximo de 30 euros por billete.

, con un máximo de 30 euros por billete. Rebaja del 50% en el Interrail Global Flexible de 10 días en dos meses, comercializado a través de Renfe.

La intención del Ejecutivo es mantener el impulso a la movilidad juvenil y al transporte colectivo en uno de los veranos con mayor previsión de desplazamientos de los últimos años. Según los últimos datos del INE, en su Encuesta de Turismo de Residentes, en España se realizaron 58,2 millones de viajes en el tercer trimestre (verano) de 2025, un 3,6% menos que en el mismo periodo de 2024, con el tren ganando peso frente al coche y al avión en trayectos nacionales de media distancia.

El auge de los operadores de alta velocidad de bajo coste también ha cambiado los hábitos de viaje de los jóvenes. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), casi 40 millones de viajeros utilizaron la alta velocidad comercial en 2024, un 22% más que el año anterior y un 77% más que en 2019 (antes de la liberalización), impulsada por la competencia entre Renfe, Ouigo e Iryo y por la bajada de precios en numerosas rutas.

Cómo pedir el código y qué errores conviene evitar

El registro deberá hacerse exclusivamente a través de la página oficial del Ministerio de Transportes. Una vez completado el proceso, cada usuario recibirá un código personal e intransferible para comprar los billetes con descuento.

Uno de los aspectos que más incidencias generó en campañas anteriores fue la compra de trayectos antes de recibir el código definitivo, ya que el descuento no se aplica después sobre reservas ya pagadas. El Ministerio también mantiene un sistema de control para penalizar cancelaciones reiteradas o reservas que finalmente no se utilizan, con el objetivo de evitar bloqueos masivos de plazas en fechas de alta demanda.

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El programa arrancará de nuevo en plena temporada turística y coincidiendo con un verano récord para el transporte ferroviario en España, donde la alta velocidad se ha consolidado ya como una de las opciones más utilizadas por los jóvenes para viajar entre grandes ciudades.