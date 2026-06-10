Sener dispara sus ingresos un 31% y eleva su cartera hasta 1.912 millones

La compañía vasca Sener cerró 2025 con unos ingresos totales de 933 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 31,4% respecto al ejercicio anterior. La compañía alcanzó además un resultado bruto de explotación (ebitda) de 121,5 millones, elevó su cartera de pedidos hasta los 1.912 millones e invirtió 27,8 millones en I+D.

Según ha informado la empresa, estas cifras reflejan la evolución positiva de todas sus áreas de negocio: Mobility, especializada en infraestructuras y transporte; Aeroespacial y Defensa; Energía, y Quark, su filial centrada en el diseño de centros de datos. El aumento de la contratación, con nuevos proyectos en todas las líneas de actividad, permitió incrementar la cartera de pedidos un 23,8% en comparación con el año anterior.

Sener considera que estos resultados refuerzan la confianza del grupo en el potencial de sus equipos, en su creciente capacidad industrial y en el desarrollo de soluciones propias de ingeniería y tecnología de alto valor añadido. La compañía consolida así su trayectoria de crecimiento con una plantilla de 4.500 profesionales, de los que cerca del 40% trabaja en oficinas internacionales fuera de España.

El mercado exterior mantiene un peso determinante en la actividad del grupo, ya que representa el 88% de sus ventas. La compañía destaca especialmente el avance de los mercados anglosajones, con Canadá, Australia y Estados Unidos como principales referencias, así como de Europa Central, con Alemania como uno de los países más relevantes.

Defensa y energía, tiran de los ingresos

Durante 2025, Sener reforzó sus líneas de negocio con nuevos contratos y proyectos estratégicos en distintos mercados. En Aeroespacial y Defensa, la compañía avanzó en programas de elevada complejidad tecnológica. Entre los hitos del ejercicio figura la obtención de la primera coronografía de la corona solar mediante la creación de un eclipse artificial entre los dos satélites que integran la misión Proba-3, liderada por Sener para la Agencia Espacial Europea.

El grupo participa también en otros programas espaciales, como el róver Rosalind Franklin de ExoMars, SpainSat NG y QKD LEO, orientado al desarrollo de un demostrador de distribución cuántica de claves desde órbita baja. En el área de Defensa, Sener está presente en grandes programas internacionales de misiles, con aportaciones industriales en IRIS-T, METEOR, Taurus KEPD 350 y el sistema Patriot, tanto en PAC-2 como en PAC-3, entre otros.

La compañía subraya que este posicionamiento se apoya en el refuerzo de sus capacidades industriales. En este sentido, una vez completadas las ampliaciones de sus instalaciones en Tres Cantos y Zamudio, Sener duplicará la superficie dedicada a espacio y defensa hasta superar los 40.000 metros cuadrados.

En Energía, el grupo incrementó su actividad con proyectos vinculados a la generación eléctrica, la autonomía energética y la descarbonización. La compañía participa en infraestructuras de gas natural licuado y ciclos combinados preparados para el uso futuro de hidrógeno. Entre sus referencias figuran German LNG, la primera planta terrestre de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en Alemania, y Gate Terminal, en Países Bajos. Además, Sener continúa reforzando su presencia en el norte de Europa, donde participa en cinco grandes proyectos EPC.

En Mobility, la compañía amplió su presencia internacional en varias geografías, con especial protagonismo de Canadá. Allí participa en grandes proyectos de transporte urbano, como la extensión del metro de Scarborough, y refuerza su implantación local con oficinas en Toronto, Montreal, Vancouver y Ottawa.

En Oriente Medio, Sener está presente en algunas de las infraestructuras más relevantes de la región, entre ellas el metro de Abu Qir, en Alejandría; el proyecto Landbridge, en Arabia Saudí, y la conexión de alta velocidad entre Abu Dabi y Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. La compañía también continúa impulsando soluciones propias de alto valor añadido, como Epigea, desarrollada a partir de su sistema patentado de césped retráctil Hypogea.

A través de Quark, Sener ha reforzado su posición en el mercado global de centros de datos, un sector estratégico para el desarrollo de la inteligencia artificial y de las infraestructuras digitales críticas. La filial supera ya el millón de metros cuadrados de salas IT diseñadas, más de 100 instalaciones en todo el mundo y más de 2 gigavatios de potencia IT entregada.

La compañía ha participado en proyectos internacionales para clientes como Equinix, entre ellos el centro de datos MD5 de Alcobendas, inaugurado recientemente. Esta instalación incorpora más de 4.400 metros cuadrados de espacio de colocation y está preparada para soportar entornos críticos y cargas de alta densidad asociadas al crecimiento de la inteligencia artificial.

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El consejero delegado del grupo Sener, Jorge Sendagorta, ha señalado que los resultados de 2025 reflejan “la solidez de Sener y la capacidad de nuestro equipo para enfrentar retos complejos con soluciones tecnológicas de alto valor”. Sendagorta ha destacado que, en el año de su 70 aniversario, la compañía sigue reforzando su posicionamiento internacional y participando en algunos de los proyectos más exigentes del mundo en espacio, defensa, energía, movilidad y centros de datos.