La Seguridad Social aplica ya el cambio que permite a los hombres cobrar el complemento por hijos de 300 euros al mes en la pensión

Miles de pensionistas con hijos tienen derecho a cobrar un complemento en su pensión después de que la justicia europea volviera a corregir el sistema español. La Seguridad Social ya ha emitido nuevos criterios internos para aplicar el cambio en determinados casos, especialmente entre hombres jubilados que hasta ahora tenían más dificultades para acceder a este plus.

La medida afecta al llamado complemento para la reducción de la brecha de género, vinculado a las pensiones contributivas de jubilación, incapacidad permanente y viudedad. Aunque el debate jurídico viene de años atrás, el asunto ha vuelto a cobrar fuerza tras la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el pasado 15 de mayo de 2025, en la que el tribunal europeo concluyó que España no puede exigir condiciones adicionales a los hombres respecto a las mujeres para acceder a este complemento.

A raíz de esa resolución, la Seguridad Social publicó un nuevo criterio de gestión interna en el que reconoce expresamente que el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social debe aplicarse a los hombres “en los mismos términos previstos para las mujeres”.

En la práctica, esto supone un cambio relevante para miles de pensionistas que habían visto rechazada su solicitud o que ni siquiera habían reclamado el complemento al entender que no cumplían los requisitos exigidos hasta ahora.

El complemento actual sustituyó en 2021 al antiguo complemento de maternidad y se creó oficialmente para compensar el perjuicio que el cuidado de los hijos puede tener en la carrera profesional y, posteriormente, en la pensión. Desde entonces, las mujeres podían acceder de forma prácticamente automática, mientras que los hombres debían acreditar circunstancias adicionales relacionadas con su trayectoria laboral. Ahora, ese criterio cambia.

Qué hombres podrían reclamar el complemento

El nuevo escenario abre la puerta a reclamaciones de hombres con uno o más hijos que perciban una pensión contributiva y que hasta ahora no hubieran obtenido el complemento por brecha de género. También mantiene el foco sobre otro colectivo especialmente relevante: los hombres jubilados entre 2016 y febrero de 2021 que no cobraron el antiguo complemento de maternidad, inicialmente reservado solo a mujeres con dos o más hijos.

Ese sistema anterior otorgaba un incremento del 5%, 10% o 15% sobre la pensión, dependiendo del número de hijos. Por eso, en algunos casos concretos, el importe puede superar los 200 o incluso los 300 euros mensuales en pensiones elevadas, aunque no es la situación más habitual.

La Seguridad Social insiste en que cada expediente debe analizarse individualmente y recuerda que existen diferencias entre el antiguo complemento de maternidad y el actual complemento de brecha de género, tanto en requisitos como en cuantías.

Un debate que afecta a millones de pensiones

El trasfondo de esta cuestión conecta además con un problema estructural del sistema. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 se registraron 318.005 nacimientos en España lo que supuso un descenso del 0,8% respecto al año anterior, haciendo que sean unos de los peores datos de natalidad de los últimos años.

En ese mismo sentido, distintos estudios gubernamentales llevan tiempo alertando del impacto que la maternidad y el cuidado de los hijos tienen sobre las carreras laborales y futuras pensiones, especialmente entre las mujeres. Precisamente por ello nació este complemento, aunque su aplicación ha terminado generando un intenso conflicto judicial por el diferente trato entre hombres y mujeres.

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Por ahora, la Seguridad Social ya ha comenzado a adaptar sus criterios tras el fallo europeo, pero todavía quedan cuestiones abiertas, como el alcance de la retroactividad o los posibles atrasos que podrían reclamar algunos pensionistas. Todo apunta a que el volumen de solicitudes aumentará en los próximos meses, especialmente entre quienes se jubilaron antes de la reforma de 2021 y nunca llegaron a pedir este plus.