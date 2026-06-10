La brecha entre la pensión mínima y máxima de jubilación supera ya los 2.300 euros al mes en España

Es sabido por todos que las cuantías de las pensiones contributivas de jubilación han vuelto a cambiar en 2026 tras la revalorización aprobada por el Gobierno y asumida por la Seguridad Social. Con esto, la diferencia entre la pensión mínima y máxima supera ya los 2.300 euros mensuales y varía según los años cotizados, las bases de cotización y la situación familiar del pensionista.

Aunque el sistema público fija una cuantía mínima para determinados jubilados y un límite máximo para quienes han cotizado más y durante más años, no todos los pensionistas cobran automáticamente esas cantidades. La cifra final depende de la carrera laboral, las bases de cotización acumuladas y, en algunos casos, de si se tiene cónyuge a cargo o derecho a complementos a mínimos.

Según las cuantías publicadas por la Seguridad Social y recogidas también por distintas entidades financieras y especializadas en previsión social, la pensión máxima contributiva supera ya los 3.200 euros mensuales, mientras que algunas pensiones mínimas se sitúan en el entorno de los 900 euros al mes. La diferencia entre ambos extremos rebasa así los 2.300 euros mensuales.

La pensión máxima está reservada para trabajadores con carreras de cotización largas y salarios elevados durante buena parte de su vida laboral. Aunque un trabajador haya cotizado por encima de determinados umbrales, el sistema establece un tope legal que limita la cuantía que puede cobrarse. Ese límite, además, se ha ido incrementando progresivamente tras las últimas reformas del sistema de pensiones.

En el otro extremo se sitúan las pensiones mínimas contributivas, que varían en función de la edad y de la situación familiar del jubilado. Por ejemplo, no cobra lo mismo una persona con cónyuge a cargo que otra sin cargas familiares. Además, la Seguridad Social puede complementar algunas prestaciones bajas mediante los llamados complementos a mínimos, siempre que se cumplan determinados requisitos de ingresos.

Qué hay detrás de la diferencia entre pensiones

La brecha entre pensiones responde, principalmente, a cómo funciona el sistema contributivo español. La cuantía de la jubilación se calcula en función de las bases de cotización y de los años trabajados. Quienes han tenido salarios más altos y carreras laborales más estables suelen acceder a prestaciones mayores, mientras que las carreras más intermitentes o con cotizaciones reducidas generan pensiones inferiores.

Los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reflejan además un aumento continuado del gasto en pensiones debido tanto a la revalorización ligada al IPC como al crecimiento del número de jubilados. España supera ya los 10 millones de pensiones contributivas abonadas cada mes y la pensión media de jubilación continúa creciendo año tras año.

Distintos estudios de organismos independientes como Funcas o el Instituto Santalucía vienen advirtiendo también del efecto que tendrá el envejecimiento de la población sobre el sistema en las próximas décadas, especialmente a medida que se jubile la generación del ‘baby boom’. De hecho, el Banco de España y la AIReF han señalado en varios informes recientes que el gasto en pensiones seguirá ganando peso sobre el PIB si se mantiene la tendencia demográfica actual.

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Con todo, la Seguridad Social insiste en que las últimas reformas buscan reforzar tanto la suficiencia de las pensiones más bajas como la sostenibilidad financiera del sistema. Mientras tanto, las cuantías mínimas y máximas continúan marcando una diferencia cada vez más visible entre los distintos niveles de jubilación existentes en España.