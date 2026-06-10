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Reestructuración

Preacuerdo en el ERE de Nissan: 194 despidos en sus centros auxiliares de El Prat y Zona Franca

La multinacional japonesa apenas rebaja el número de ceses y acentúa su desinversión en Catalunya

Nissan despedirá a 211 trabajadores de sus centros auxiliares de Catalunya

Varios trabajadores de la empresa automovilística Nissan se concentran frente a la sede del Consulado General de Japón en Barcelona, a 19 de mayo de 2026, en Barcelona.

Varios trabajadores de la empresa automovilística Nissan se concentran frente a la sede del Consulado General de Japón en Barcelona, a 19 de mayo de 2026, en Barcelona. / Kike Rincón / Europa Press

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Gabriel Ubieto

Gabriel Ubieto

Barcelona
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La dirección de Nissan y los sindicatos han alcanzado un principio de acuerdo para el expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado sobre sus centros auxiliares de El Prat y Zona Franca. La multinacional de origen japonés rebaja de 211 a 194 el número de despidos, una rebaja mínima a costa de indemnizaciones muy por encima del mínimo legal. El preacuerdo se ha cerrado en la mañana de este miércoles y los trabajadores deberán ratificarlo o tumbarlo en votación este jueves.

Nissan acentúa su desinversión en Catalunya con un nuevo ERE. La empresa apenas se ha movido de su propuesta inicial de despidos, con una escasa oferta de recolocación adicional de 14 personas que puedan estar interesadas en mudarse a Países Bajos para trabajar en un almacén de la compañía. La empresa, no obstante, ha puesto dinero encima de la mesa negociadora, forazada por las movilizaciones que los sindicatos han ido organizando durante las últimas semanas.

La empresa formalizó una propuesta de ERE ante el Departament de Treball de la Generalitat el pasado 11 de mayo. La cifra inicial era de 211 despidos, concretamente 101 en Zona Franca y 110 en El Prat. Finalmente, habrá un total de 17 desafectaciones. Los afectados saldrán con un pago de 50 días por año trabajado, sin tope de mensualidades (el mínimo legal para un improcedente es de 33 días, con tope de 24 mensualidades), o un plan de rentas a partir del 75% de su salario, en función de la edad, según explican fuentes sindicales consultadas.

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Nissan se suma así a la lista de compañías que este año han ejecutado un expediente de regulación de empleo en Catalunya. Entre enero y abril de este año, se han registrado un total de 95 expedientes de extinción, que han tenido afectación sobre un total de 2.977 trabajadores, según datos recopilados por el Departament de Treball de la Generalitat. Sobre estas cifras, que ya son un 36% superiores a las registradas durante el mismo periodo del año pasado, deberán añadirse las reestructuraciones recientemente anunciadas.

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