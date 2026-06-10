La mexicana Sancus lanza una OPA sobre Hotei Properties, el mayor propietario de hoteles de lujo cotizado

El grupo mexicano Sancus Capital ha lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) sobre Hotei Properties (anteriormente Millenium Real Estate), la mayor compañía cotizada propietaria de hoteles de lujo de España. Los inversores ofrecerán 3,2 euros por acción, precio que valora el total de la empresa en 371,3 millones de euros. La transacción cuenta ya con el apoyo del 53,5% de los accionistas.

Sancus, dueño de otros complejos hoteleros de lujo en España como el Villa Magna y el Bless (ambos en Madrid), ya era accionista y gestor de Hotei desde hace aproximadamente un año y medio. Del precio de 3,2 ofrecidos habrá que restar todos los dividendos que próximamente distribuirá la compañía, aunque supone una prima del 16% sobre los niveles actuales de cotización y del 85% sobre el valor hace 18 meses, cuando el grupo mexicano desembarcó en el accionariado.

Entre las condiciones para que la OPA saliese adelante estaba que recibiese una aceptación mínima del 50%, la cual ya tiene garantizada. El principal accionista de Hotei es el fondo norteamericano Castlelake —antiguo accionista de Aedas Homes—, que venderá todos sus títulos, el 49,72% del capital. Adicionalmente, acudirán también Alazady España, brazo inversor de Pablo Castellano, presidente de Greenalia, titular del 3,93%, y Pasoni Inversiones, de la empresaria María Teresa Vázquez Abad, que cuenta con una pequeña participación del 0,02%.

El acuerdo entre Castlelake y Sancus incluye la venta del hotel Nomade de Madrid, que será adquirido por la propia cadena, previo pago de 105 millones de euros. Solo de esta venta, Hotei repartirá un dividendo de 1,2521 euros por acción, que será restado de la oferta junto con el dividendo ordinario de 0,07745084 euros con cargo a los beneficios del ejercicio 2025. Es decir, la contgraprestación final de la OPA, una vez repartidas estas retribuciones, será de 1,87044916 euros por título.

Es decir, Sancus pagará 217 millones de euros —si alcanzase el 100% de aceptación— por una cartera de seis hoteles todos de cinco estrellas en Madrid, Bilbao, San Sebastián y Sevilla. Concretamente, Hotei es dueño del Mercer Plaza Sevilla, de 25 habitaciones, el Autor Autograph Collection Madrid, de 50, el JW Marriott Madrid, con 139, Nobu San Sebastián, con 20 llaves, el Radisson Sevilla, y el Nobu Madrid, actualmente aún en obras.

Este acuerdo de OPA llega después de cerca de un año de negociaciones para vender Hotei Properties por parte de Castlelake. El fondo norteamericano llegó a negociar la venta de la compañía con Abu Dhabi National Hotels, una hotelera cotizada en la bolsa de los Emiratos Árabes Unidos, tal y como desveló en primicia este periódico, pero las conversaciones finalmente no llegaron a buen término y la antigua Millenium Real Estate prosiguió con la venta de sus activos no estratégicos.

¿Quién es Sancus Capital?

Sancus Capital es una gestora de fondos con activos y oficinas en Madrid y Ciudad de México. Su primer ejecutivo, Borja Escalada, fue antes consejero delegado de RLH Properties, grupo hotelero mexicano cotizado en la Bolsa Mexicana de Valores, que en 2018 y 2021 compró los hoteles de lujo Villa Magna y Bless, ambos en Madrid. Posteriormente, en 2022, tras fundar Sancus, los activos pasaron al perímetro de esta nueva gestora, que cuenta con más de 1.000 millones de euros bajo gestión en sectores como las energías renovables o el capital riesgo, además de inmobiliario.

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En 2024, tras la salida del Enrique Illán de Millenium Real Estate por discrepancias con Castlelake, el fondo acordó con Sancus que la gestora entrase en el capital de la hotelera y Escalada asumiese el cargo de consejero delegado, con el objetivo de canalizar a través de esta compañía todas las inversiones que la compañía hiciese en España. Tras este pacto, Millenium cambio su imagen corporativa a Hotei Properties.