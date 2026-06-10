La Justicia otorga la incapacidad permanente total a la dueña de un bar con artrosis de rodilla

Una trabajadora autónoma ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia le conceda la incapacidad permanente total. En un primer momento, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) no quiso dársela, ya que consideraba que podía seguir regentando el bar del que era propietaria junto con su pareja.

Solicita la incapacidad permanente tras agotar la incapacidad temporal

Esta mujer, con 60 años de edad, inició una baja laboral en marzo de 2021 a causa de una artrosis de rodilla. Más tarde, sería intervenida en enero de 2022 para colocarle una prótesis en su rodilla derecha.

Una vez que agota sus 545 días de incapacidad temporal, cifra máxima establecida por ley, decide solicitar la incapacidad permanente. Sin embargo, el INNS le niega esta prestación en febrero de 2023 "por no presentar reducciones anatómicas o funcionales que disminuyan o anulen su capacidad laboral".

Por si esto fuera poco, la trabajadora también presentaba problemas intestinales que dificultaban su profesión. De este modo, decide recurrir a los tribunales y, aunque no lo consigue en un primer momento, acude al TSJ de Murcia, donde le conceden la prestación.

El TSJ de Murcia reconoce la incapacidad para desempeñar su profesión

Según sostiene la Seguridad Social, aunque esta mujer se encontraba limitada a la sobrecarga de rodilla derecha, al ser autónoma todavía podía encargarse de la parte organizativa y de gestión de su negocio. De esta forma, en vez de trabajar como cocinera y encargada de limpieza, solo se encargaría de la organización de bar.

Básicamente, el INNS aclara que la trabajadora solo estaría limitada a la hora de cocinar y limpiar, ya que necesita permanecer de pie. Por otro lado, se podría dedicar a gestionar el bar como propietaria, una condición que "hace descartar el reconocimiento de incapacidad permanente total".

Noticias relacionadas

A pesar de los esfuerzos del INSS, los magistrados del TSJ de Murcia dan la razón a la mujer y le conceden una pensión por incapacidad permanente. En este caso, la cuantía recibida sería equivalente al 55% de su base reguladora mensual de 674,22 euros, ya que consideran que sus dolencias no le permitirían llevar a cabo su profesión habitual.