La industria de defensa española afronta una falta de relevo generacional con 350.000 puestos por cubrir en los próximos años

A día de hoy, nos encontramos con un frente abierto lleno de conflictos bélicos, desde la guerra entre Rusia y Ucrania hasta el conflicto en la Franja de Gaza. En este sentido, la respuesta de muchos Estados ha sido inmediata: ampliar el número de efectivos militares y aumentar el gasto en defensa.

A su vez, el desarrollo de la industria armamentística también ha sido relevante. Un gran ejemplo de ello es España, que cuenta con un sector industrial atractivo para muchos, ya sea por sus sueldos competitivos o la elevada oferta de empleo que posee.

Una falta de relevo generacional en el sector

Sin embargo, no todas las noticias son positivas, ya que frente al aumento de inversión en Europa, sobre todo tras la reciente amenaza del conflicto ruso-ucraniano, la industria armamentística en España se enfrenta a un problema clave.

Este es la falta de relevo generacional, un problema que afecta a otros sectores fundamentales como la construcción. Según confirman los expertos, el sector de defensa español tendrá que cubrir hasta 350.000 puestos de trabajo en los próximos años, sobre todo por la jubilación de casi 240.000 trabajadores en la próxima década.

Aun así, los salarios en la industria de defensa continúan siendo muy significativos, con una media que supera los 80.000 euros brutos anuales, más del doble que en el sector servicios.

Aumenta la demanda de profesionales especializados

Este fenómeno coincide con una época donde la inversión militar no ha hecho más que aumentar, sumado a la demanda de perfiles tecnológicos especializados, sobre todo relacionados con la aeronáutica y el espacio, así como en electrónica, ciberdefensa, simulación o sistemas de satélites.

En todo caso, el sector industrial español cuenta con grandes competidores en Europa, sobre todo por la demanda de ingenieros, especialistas digitales y profesionales STEM.

Noticias relacionadas

A su vez, se convierte en uno de los grupos que consiguen aumentar sus beneficios económicos, coronándose con unas cifras totales de 10.000 millones de euros y 36.000 empleos.