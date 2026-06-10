Indra entrega las primeras unidades del radar AESA Nemus fabricado en Córdoba para proteger vehículos militares

La planta de Indra Group en Córdoba ha dado un paso clave en su consolidación como uno de los principales centros tecnológicos de defensa de España al entregar al Ministerio de Defensa el pasado mes de mayo, las primeras unidades del radar AESA Nemus, un sistema de última generación diseñado para proteger vehículos militares frente a amenazas como drones, proyectiles o misiles.

La fabricación de estos primeros equipos supone un hito para la empresa ubicada en el polígono de Las Quemadas de la capital cordobesa y refuerza el papel estratégico que está adquiriendo la ciudad dentro de los programas de defensa de la compañía. Según ha informado la empresa a este periódico, el proyecto ha sido posible gracias al trabajo coordinado de los departamentos de ingeniería, producción, calidad, logística y compras, así como a la implantación de un nuevo modelo de fabricación en serie basado en líneas semiautomáticas, procesos estandarizados, trazabilidad completa y registro de parámetros.

Los radares fabricados en Córdoba, que Indra a vendido a varios clientes más además de a Defensa, formarán parte, entre otras aplicaciones, de los sistemas contradrones del programa Aracne de las Fuerzas Armadas españolas para la detección, evaluación y también neutralización de las amenazas clasificadas como drones o UAS Clase 1 (menos de 150 kilos).

¿Qué es el radar Nemus?

El Nemus es un radar de barrido electrónico activo (AESA) compacto y ligero que puede integrarse en vehículos militares para detectar, identificar y seguir en tiempo real drones, microdrones, misiles anticarro, proyectiles de alta velocidad e incluso personas o vehículos cuando opera como radar de vigilancia terrestre. Además, es capaz de discriminar falsos objetivos y resistir interferencias electrónicas, lo que garantiza su funcionamiento en entornos operativos complejos.

Así funciona la detección del radar. / CÓRDOBA

Entre sus prestaciones destaca la capacidad para calcular el punto y el tiempo estimado de impacto de una amenaza, permitiendo activar de forma automática sistemas de protección y contramedidas. También incorpora algoritmos avanzados que le permiten mantener su eficacia en condiciones meteorológicas extremas y frente a técnicas de inhibición de señales.

Expansión industrial en Córdoba

La entrega de las primeras unidades coincide con la expansión industrial que Indra está desarrollando en Córdoba. El pasado 2 de junio, la Gerencia Municipal de Urbanismo concedió a la compañía la calificación ambiental necesaria para ampliar su actividad en la nave de Las Quemadas, donde ya se producen algunos de los sistemas más avanzados de la firma.

En estas instalaciones se fabrica desde finales de 2025 el radar de vigilancia espacial S3T, diseñado para proteger satélites españoles y capaz de detectar objetos de menos de medio metro a 2.000 kilómetros de altura. Además, la compañía prevé incorporar nuevas líneas de producción en los próximos años. A partir de septiembre está previsto el inicio de la fabricación de un radar de largo alcance capaz de detectar aeronaves o misiles a más de 450 kilómetros de distancia y, para 2027, la puesta en marcha de la producción de un radar multifunción táctico destinado a la modernización de la artillería antiaérea del Ejército.

La pieza (con el logo de Indra) incorporada en un tanque. / CÓRDOBA

La planta cordobesa forma parte de la apuesta de Indra por "convertir la ciudad en uno de sus principales polos industriales de defensa". Con una superficie cercana a los 13.000 metros cuadrados y situada junto a la futura Base Logística del Ejército de Tierra, la planta está especializada en la fabricación de radares civiles y militares de última generación, incluidos sistemas antidrón, de vigilancia espacial y radares tácticos.

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La compañía mantiene además varios proyectos de crecimiento en la capital, con planes para nuevas instalaciones en Tecnocórdoba y Córdoba TechPark, además del desarrollo previsto en los terrenos del antiguo recinto ferial de San Carlos. Todo ello consolida a Córdoba como uno de los principales focos de la industria tecnológica y de defensa en Andalucía.