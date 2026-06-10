Grupo Icyesa compra la torre de oficinas RBA del 22@ de Barcelona por 100 millones

Grupo Icyesa —brazo inversor de la familia Llarás— ha completado la adquisición del 'cuartel general' de RBA en Barcelona, hasta ahora propiedad de la empresa editora, que se mantendrá como inquilino dentro del inmueble. La operación se ha cerrado por un valor de alrededor de 100 millones de euros y se convierte en una de las mayores transacciones en lo que va de año en la capital catalana.

El edificio está ubicado en el número 189 de la avenida Diagonal de Barcelona, en el distrito tecnológico del 22@, en pleno barrio del Poblenou y a escasos metros de la plaza de las Glòries. Cuenta con una superficie de 20.000 metros cuadrados distribuidos en 17 plantas y hasta ahora era parcialmente propiedad de la propia RBA, que se seguirá ocupando en el edificio en lo que se conoce como acuerdo 'sale & leaseback', que en el argot significa venta y posterior alquiler.

El edificio transaccionado fue diseñado por el arquitecto Oriol Bohigas y cuenta además con certificación de sostenibilidad LEED Gold. Inaugurado en 2010, tiene en su interior un auditorio y terraza en las plantas intermedias, así como amplias áreas de amenities.

Vuelven las grandes operaciones de oficinas en Barcelona

En los últimos meses, se han cerrado importantes operaciones en el mercado de oficinas barcelonés. La más relevante, la venta de la torre Estel, propiedad de los fondos Freo y Bain Capital, que fue adquirida por InmoCaixa, filial inmobiliaria de Criteria, brazo inversor de la Fundación La Caixa, que pagó 385 millones de euros por el inmueble. Además de esta destacan la adquisición de Pontegadea, holding de Amancio Ortega, fundador y máximo accionista de Inditex, de la sede de Planeta, por la que pagó 250 millones a Blackstone o la venta de Union Investment de la torre Diagonal Mar por 90 millones a Rentamar, 'family office' de la familia Vidal.

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La última gran operación en el 22@ la protagonizó Tishman Speyer, el dueño del Rockefeller Center de Nueva York, que compró la torre conocida como Two Parc Central, también en el 22@, a Dos Puntos Asset Management, filial del fondo estadounidense Värde Partners, una operación avanzada en exclusiva por este periódico.