El Govern negocia un nuevo complemento salarial para los funcionarios que renuncien al teletrabajo

El Govern acaba de anunciar una importante modificación en cuanto al teletrabajo. En concreto, el Ejecutivo catalán ha propuesto a los sindicatos aplicar un nuevo complemento salarial, destinado a los funcionarios que renuncien a la modalidad de teletrabajo.

Actualmente, la medida está pendiente de su negociación, después de hablarse durante la Mesa de la Funció Pública, donde se está negociando la reducción de jornada en trabajadores públicos hasta las 35 horas. Según confirman los sindicatos, este complemento se ha planteado directamente desde el Govern.

Entre 100 y 200 euros de complemento por renunciar al teletrabajo

La cuantía recibida podría oscilar entre los 100 y 200 euros, aunque no llegaría a todos los funcionarios. Con todo ello, el secretario de Políticas Públicas de Comisiones Obreras de Catalunya, Manolo Fages, ha aclarado que todavía existen muchas dudas pendientes de resolverse.

"Ellos plantean que hace falta más presencialidad para atender a la ciudadanía", señala Fages. En este sentido, no aclara cuál es la opinión oficial de CCOO sobre la medida, sino que permanecen a la espera de "una propuesta seria" por parte de las autoridades catalanas.

La negociación entre los sindicatos y el Govern es fundamental

A día de hoy, los empleados de la Generalitat tienen derecho a dos días de teletrabajo como máximo a la semana, además de contar con una jornada laboral de 37,5 horas. Como hemos comentado, los sindicatos catalanes continúan negociando su reducción hasta las 35 horas.

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Sin embargo, el panorama actual no sería demasiado favorable. En todo caso, CCOO asegura que el acuerdo todavía no está fijado, ya que el cálculo de horas planteado por el Govern no sería el mismo que defienden los sindicatos.