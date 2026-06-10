El Gobierno llevará al Consejo de Ministros del 23 de junio el nuevo cuadro macroeconómico

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado este miércoles que elevará al Consejo de Ministros del próximo 23 de junio la actualización del cuadro macroeconómico que servirá como base para la elaboración de los Presupuestos de 2027.

"Como ya dijo el presidente del Gobierno vamos a avanzar para la presentación de los presupuestos generales del Estado presentando el cuadro macro el día 23 de junio, se lo dejo anunciado que a lo mejor es incluso de su interés", le ha contestado el vicepresidente a la diputada del PP Ester Muñoz, que había derivado su pregunta en la sesión de control del Congreso hacia las causas judiciales que afectan al entorno del PSOE y del presidente Pedro Sánchez.

Las previsiones actuales del Gobierno, expresadas en noviembre de 2025, mantienen el crecimiento previsto para 2026 en el 2,2%, sin que todavía se haya recogido el eventual impacto de la guerra en Oriente Medio ni el efecto de las rebajas fiscales incluidas en el plan de respuesta al conflicto.

El pasado 28 de abril, Cuerpo estimó que el conflicto en Oriente Medio restaría entre 0,1 y 0,4 puntos porcentuales al crecimiento económico y añadiría un punto a la inflación media anual. No obstante, se trataba de un ejercicio incluido en el informe de progreso del plan fiscal y estructural de medio plazo 2025-2028 remitido a Bruselas, y no de una actualización del cuadro macroeconómico.

El Ministerio de Hacienda publicó el pasado 5 de junio el primer paso formal para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2027: la orden ministerial que fija las instrucciones para que los departamentos comiencen a preparar sus cuentas se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El proyecto de Presupuestos tendría que llegar en el segundo semestre del año. La Constitución establece que el Gobierno debe presentar el proyecto de cuentas antes del 30 de septiembre.