Los expertos apremian a extender el modelo de agua regenerada de la Barcelona metropolitana ante el riesgo de futuras sequías

La sequía que azotó la zona cuenca mediterránea entre 2022 y 2025 llevó los embalses de Catalunya al 14% de su capacidad, provocando que, en marzo de 2024, más de la mitad del agua potable suministrada en el área metropolitana procediera de fuentes no convencionales —agua desalinizada y agua regenerada— porque no había otra alternativa. El sistema aguantó, pero por los pelos. "Si la situación se hubiera prolongado dos o tres meses más, la pintura habría sido muy distinta", admitió Francesc Castillo, director de Operaciones de Aigües de Barcelona ante el Consejo del Agua de El Periódico.

Reunido en el Palau Macaya de Barcelona ante el inminente III Foro Económico y Social del Mediterráneo de los próximos 16, 17 y 18 de junio, los expertos expusieron las conclusiones de un ciclo de encuentros, celebrados entre marzo y abril, en los que diseccionaron qué hay detrás del modelo metropolitano y si puede exportarse a otros territorios del Mediterráneo. "El agua ha dejado de ser una cuestión ambiental, para ser una gestión estratégica" valoró Gemma Martínez, directora de EL PERIÓDICO.

Foro Económico y Social del Mediterráneo, celebrado en el Palau Macaya. En la foto, mesa redonda de conclusiones del consejo de expertos. De izda a dcha: el periodista de El Periódico, Manuel Arenas, moderando el debate; Fernando Cabello, director de Serveis del Cicle de l'Aigua de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB); Francisco Castillo, director de operaciones de Aigües de Barcelona (Veolia); Aurora Catà, consultora independiente; Javier Martín Vide, catedrático de Geografia física de la UB y director del Observatori Fabra; Rubén Encinas, responsable de Medioambiente de Moeve Barcelona. / Ferran Nadeu / EPC

El umbral que lo cambia todo

El punto de partida del debate es la exigencia regulatoria por la que el Govern se ha fijado que, en 2027, el 70% del agua consumida no dependa de los pantanos ni de las precipitaciones. "No podemos limitarnos a producir solo lo que se consume" zanjó, haciendo hincapié en una de sus advertencias más repetidas el pasado mes de mayo, cuando advirtió que "debe haber un remanente de emergencia para posibles exigencias climáticas máximas".

Para Fernando Cabello, director de Servicios del Ciclo del Agua del AMB, cumplir ese objetivo de forma inmediata exige consolidar lo que ya funciona en la cuenca del Llobregat y replicarlo en la del Besòs, el otro gran eje fluvial del área metropolitana, que vierte al mar unos cuatro metros cúbicos por segundo de agua y que, con la infraestructura adecuada, podría alimentar el sistema. El precio de ese despliegue técnico se sitúa en torno a los 600 millones de euros, destinados a nuevas instalaciones hasta 2038. Eso incluiría dos nuevas depuradoras y dos estaciones de regeneración, previstas en dos fases —la primera hasta 2033 y la segunda hasta ese año final—.

Financiación y desfase normativo

La financiación, reconoció Cabello, "todavía no está definida" y el proyecto constructivo no se espera hasta 2028. Ante esas previsiones, Aurora Catà, consejera independiente en Repsol y Banc Sabadell, rechazó que la cifra sea el verdadero obstáculo. "Seiscientos millones es mucho dinero, pero no puede ser el freno si estamos convencidos de que el agua es un recurso tan esencial como la energía. Y nadie discute invertir en energía".

Aurora Catà, directiva y consejera independiente en en Repsol y Banc Sabadell. / Ferran Nadeu / EPC

Junto al coste, Catà identificó la brecha entre técnica y regulación como el otro gran cuello de botella. Resulta que el reglamento europeo de 2020 sobre reutilización del agua no contempla la regeneración como fuente de agua potable y, en España, el marco normativo de referencia data de 2007 y sigue sin actualizarse. "La técnica va muy por delante de la norma", afirmó. "Habría que establecer un plazo máximo de respuesta regulatoria, porque la inseguridad jurídica retrasa los proyectos". En concreto, pide que el agua regenerada sea reconocida explícitamente en la normativa estatal como apta para el consumo humano.

El modelo y sus aliados

Pero ¿qué es exactamente lo que este foro propone exportar? ¿Cómo se articula actualmente la regeneración del agua en el AMB? El modelo gira en torno a la compañía en la que Cabello trabaja, Aigües de Barcelona —empresa mixta participada por Veolia (70%), el AMB (15%) y Criteria (15%)—, que gestiona como operador único el ciclo completo del agua en 23 municipios metropolitanos.

En esa gestión, la regeneración funciona mediante reutilización potable indirecta, donde el agua depurada recibe un tratamiento avanzado (como la filtración y la ósmosis inversa), se devuelve al Llobregat y se capta de nuevo aguas abajo para potabilizarla. Solo en la planta de El Prat de Llobregat, se recuperan 2.000 litros por segundo (con previsión de llegar a 4.000) que antes se perdían en el mar, donde el paso por el medio natural es crucial para añadir una barrera sanitaria y, sobre todo, aceptación social, según Castillo.

Conversación entre Martí Saballs, director de información económica de Prensa Ibérica, y Fernando Cabello, director de Serveis del Cicle de l'Aigua de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) Barcelona. / Ferran Nadeu / EPC

“El modelo ha conseguido estabilizar la demanda incluso en un contexto de estrés hídrico”, señaló Castillo. Ahora, Cabello apremia a extender el mecanismo: "Estamos ya en consumos muy prudentes. Los esfuerzos tienen que ir a ampliar la oferta".

En esa tarea, la industria aparece como uno de los aliados menos explorados. Rubén Encinas, responsable de Medio Ambiente de Moeve, subrayó que el consumo industrial representa alrededor del 5% del total y que existe margen para aprovecharlo. Como ejemplo, citó la colaboración con la Mancomunidad del Campo de Gibraltar para reutilizar 4,2 millones de metros cúbicos de aguas residuales en sus instalaciones en lugar de verterlos al mar. "Necesitamos agua para fabricar hidrógeno verde", explicó, "e hidrógeno verde para ser más sostenibles y competitivos". La coordinación entre sector privado y administraciones locales, coincidieron los participantes, es tan decisiva como la tecnología. "Si cada administración solo mirase sus competencias, este proyecto no saldría adelante", apuntó Cabello.

¿Dónde más podría funcionar?

Si bien el agua regenerada puede producirse en cualquier ciudad que expulse aguas residuales —es decir, prácticamente en cualquier ciudad—, replicar el modelo barcelonés no es automático. La clave, insistió Cabello, es adaptarse al contexto local y "tener apertura de mente para evaluar distintas alternativas". En un territorio con acceso abundante a agua superficial —puso el ejemplo del delta del Ebro— el agua regenerada queda al final de la lista de prioridades. Donde escasea, en cambio, pasa a ser estructural.

Lo que sí es exportable, según los participantes, es la lógica de gobernanza estable y mantener un único operador que alinee todos los intereses del ciclo. "Lo que hemos conseguido aquí es que la coordinación entre la Generalitat, el AMB y Aigües de Barcelona funcione", resumió Cabello. El reto en otros territorios es reproducir esa arquitectura institucional antes que la infraestructura física. "Estamos teniendo muchas visitas internacionales que vienen a aprender del modelo", añadió Castillo, como indicio de que el interés existe más allá de Catalunya.

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Antes de dar el salto, el foro identificó un último obstáculo, esta vez, de carácter cultural. Javier Martín Vide, catedrático de Geografia física de la UB y director del Observatori Fabra, recordó que la sociedad es consciente del problema hídrico, pero los porcentajes de disposición a consumir agua regenerada caen en picado cuando la pregunta se vuelve concreta. “Hay que hacer un esfuerzo por explicar todo el ciclo del agua y transmitir seguridad”, afirmó. La urgencia, para Castillo, corre a contrarreloj: “Si llega otra sequía de cuatro o cinco años sin haber ejecutado estas infraestructuras, estaremos en el mismo borde”.