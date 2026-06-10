El éxito de David Suárez, el joven de 23 años al que BMW eligió por su talento aunque no tuviera título universitario

"Mi consejo a las empresas es que no apliquen la automatización con inteligencia artificial a cualquier función con tal de parecer estar más al día, porque puede suponer invertir para dar un paso atrás, sino solamente a los procesos donde realmente el cambio aporta beneficios económicos, o por el ahorro que genera o por el aumento de ingresos que propicia". Es el criterio de David Suárez Quintero, de 23 años de edad, nacido en Pilas (Sevilla), fundador y al frente de la empresa Apralize Innovations, especializada en crear soluciones informáticas para reducir el tiempo que dedicar a funciones administrativas, o a prestaciones de servicios, o a atender clientes, y aportando indicadores sobre el beneficio que se obtiene.

El pasado mes de mayo, ha sido galardonado con el Premio de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla 2026 a la mejor iniciativa emprendedora, que además da pie a aspirar este año al premio de AJE Andalucía.

En Pilas tiene fijada la sede social de la empresa que fundó en solitario en 2024. Con él teletrabajan dos personas a tiempo completo en remoto y para algunos proyectos cuenta con la participación de hasta 10 profesionales. Su ordenador es su oficina y viaja mucho, sobre todo a Madrid, para acrecentar su cartera de clientes.

David Suárez ha sido galardonado en 2026 con el premio de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla. / Apralize Innovations

El entorno familiar

Su padre es profesor de Biología y da clases en el Instituto de Educación Secundaria Olontigi, de Aznalcázar. Su madre es técnica de farmacia, trabaja en Pilas. Tiene una hermana, dos años mayor que él, licenciada en Matemáticas y trabaja en una consultora tecnológica dedicada al análisis de datos.

Recuerda David Suárez: "Yo era un niño apasionado por los robots, y deseaba de mayor estudiar robótica, pero después me fui decantando por la informática. En la Universidad de Sevilla hice el primer año de la carrera de ingeniería informática en la rama de computadores. No terminaba de gustarme, probé al siguiente año en ingeniería informática de software, y decidí no seguir, no era lo que yo quería porque veía mucha distancia entre lo que se impartía y la tecnología que se desarrollaba y trabajaba en las empresas".

Yo era un niño apasionado por los robots, y deseaba de mayor estudiar robótica, pero después me fui decantando por la informática David Suárez

En enero de 2023 se dio de alta como autónomo y comenzó a hacer soluciones de automatización para empresas. "El primer proyecto fue de web scraping, que consiste en sacar de modo automático información de páginas web. Era para una agencia de márketing con sede en Barcelona. Ellos se dedicaban a buscar información sobre congresos y encontrar listados de participantes con el fin de enviarles ofrecimiento de sus servicios. Eso lo hacían a mano y tardaban dos o tres días. Yo les propuse crear un algoritmo para extraer automáticamente esa información y tenerla en segundos. Funcionó muy bien y ya vi que en el ámbito de la automatización había futuro, y más con la irrupción de la IA generativa y ChatGPT".

La gran experiencia con BMW

En octubre de 2023 vivió una experiencia que le catapultó. "Estaba apuntado en Malt, una plataforma de profesionales freelance donde las empresas pueden buscar a independientes para ofrecerles trabajar en proyectos. Y contactaron conmigo desde The Retail Performance Company para que me presentara a una convocatoria de BMW. Les había gustado mi perfil y para pasar la primera fase tenía que hacer un proyecto a partir de lo establecido, y enviarlo lo más rápido posible. Me puse a tope, fui de los primeros en entregarlo, y después me confirmaron que era de los elegidos para ser contratado durante tres meses".

Para David Suárez, a sus 21 años, fue un espaldarazo. "Me confirmó que en el mundo de hoy cada vez hay más empresas que no piden titulaciones sino que le demuestres lo que eres capaz de hacer. Yo no tenía título universitario y estaba trabajando en remoto con el equipo de análisis de datos de BMW en su sede central en Alemania. Aprendí muchísimo, y me renovaron dos veces el contrato de tres meses hasta completar nueve meses para su equipo de análisis de datos. Mi función fue sobre todo desarrollar la capacidad de extraer datos de páginas web como fase previa a la labor analítica que hacían ellos".

El fundador de Apralize explicando las capacidades de su empresa a los miembros del jurado para otorgar el Premio AJE Sevilla 2026. / Apralize Innovations

En marzo de 2024 dio el paso para dejar de ser autónomo y constituir la sociedad limitada que sustentara la creación de Apralize Innovations, enfocado a ofrecer a las empresas detectar procesos ineficientes para mejorarlos y que las empresas se ahorren costes o aumenten sus ingresos. "Sobre todo optimizar procesos manuales".

Así lo enuncia: "Una empresa puede perder dinero cada día en procesos por no medirlos. Como copiar datos a mano. O reportes que tardan días en generarse. O contactos que se pierden porque nadie responde a tiempo. O equipos que dedican el 60 por ciento de su jornada a tareas que no generan valor diferencial".

En el mundo de hoy cada vez hay más empresas que no piden titulaciones sino que le demuestres lo que eres capaz de hacer. Yo no tenía título universitario y estaba trabajando en remoto con el equipo de análisis de datos de BMW en su sede central en Alemania. Aprendí muchísimo

Diagnóstico, números y acción son los tres pasos que ofrece. "Analizar los procesos operativos de la empresa, cuantificar en euros el coste real de cada ineficiencia, y diseñar e implementar una solución de automatización, con inteligencia artificial cuando tiene sentido, sin ella cuando no es lo idóneo". Recalca David Suárez que "hay empresas a las que les decimos, tras analizarlas, que en algunas operaciones no tienen que cambiar lo que ya hacen porque están muy optimizadas".

Para colegios de Sudáfrica

Ya ha tenido como clientes a empresas de 17 sectores, y no solo españolas, sino también de otros países. "Para una de Sudáfrica que se dedica a la educación, con sede central en Johannesburgo, y tiene ocho colegios privados en ese país africano, le automatizamos el proceso de solicitud y admisión para todos esos centros escolares. Le creamos un asistente virtual como bot mediante el que pueden consultar cuáles son las normas del colegio, quiénes eran los profesores, etc".

Para la empresa Aerocav, implantada desde Venezuela y Estados Unidos, que se dedica a la logística y envío de paquetería, le han hecho un agente de automatización e inteligencia artificial que responde las dudas. "En su sede en Miami tenían empleados desbordados y saturados, por el enorme volumen de consultas. Han pasado de responder WhatsApp manualmente a resolver automáticamente el 80% de las consultas. A partir de esos excelentes resultados, nos pidieron más mejoras, y hemos contribuido a reforzar la comunicación y coordinación entre sus departamentos".

Otro ejemplo medible es la reducción del 70% del tiempo que dedica a contabilizar facturas una pequeña constructora de Madrid para la que trabajan. "Antes necesitaban cuatro horas al día para meter manualmente los datos de las facturas. Les hemos creado un programa mediante el que ya las introducen escaneadas y solo necesitan una hora en cada jornada con el fin de revisar que están bien. Ahora pueden dedicar las otras tres horas a funciones de más valor añadido. "Nadie que estudia contabilidad y finanzas tiene como objetivo dedicarse sobre todo a teclear datos básicos, sino a plantear indicadores, hacer análisis, contribuir mejor a tomar decisiones estratégicas".

David Suárez presentando Apralize en el Club de Empresas del Sevilla F.C. / Apralize Innovations

Para la Fundacion Máshumano, de Madrid, han automatizado el procedimiento de alta de las personas a uno de sus programas, y la gestión del programa Más 45 Trabajo, para reintroducir en el mercado laboral a mayores de 45 años. "Hemos conseguido aumentar un 19 por ciento el número de inscritos, contribuyendo a involucrar a personas que no completaban los trámites. Y para su seguimiento tenemos automatizados más de 10.000 itinerarios de alumnos".

Cómo negociar y ser convincente

La Casa de las Carcasas, Daikin, Otoaudio y Cámara de Comercio de Sevilla son otras de las empresas y entidades para las que han trabajado. Automatizando procesos como la gestión de recursos humanos, o las citas con pacientes. "Para tener capacidad de negociar con empresas grandes, siendo Apralize aún una micropyme, con el fin de ser convincente no solo he mostrado datos concretos de mejoras conseguidas en otras empresas. Hay negociaciones en las que he planteado: si no logro aportarte el rendimiento marcado como objetivo, te devuelvo el 100% de lo que vas a invertir. Hasta ahora, nunca ha ocurrido".

Hay negociaciones en las que he planteado: si no logro aportarte el rendimiento marcado como objetivo, te devuelvo el 100% de lo que vas a invertir. Hasta ahora, nunca ha ocurrido

David Suárez está muy esperanzando con las notables perspectivas de crecimiento que tiene su empresa. "Nosotros no le aportamos a las empresas las típicas herramientas de automatización que se están usando de modo general. Creamos soluciones a la medida, mediante programación informática, con una base técnica más profunda".

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Es un joven que confía mucho en sí mismo y en lo que está vertebrando, y ha rechazado varias ofertas para ser contratado y trabajar por cuenta ajena. "Tras mi etapa para BMW, contactaron conmigo desde Suiza para contratarme y formar parte del equipo de un centro de innovación en ese país. El sueldo superaba los 5.000 euros al mes. Pero no lo quise. Años después, se está demostrando que era posible poner en marcha mi propio proyecto".