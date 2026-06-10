Colaboración pública-privada: acelerar la transformación digital para sostener el crecimiento de Catalunya

Desde la experiencia de trabajar durante años con administraciones públicas y grandes empresas, hay una certeza difícil de rebatir: la competitividad de un territorio ya no depende solo de cuánto invierte, sino de cómo diseña y ejecuta sus proyectos. En el caso de Catalunya, este debate es hoy más urgente que nunca.

La presión sobre los presupuestos públicos, la velocidad del cambio tecnológico y una ciudadanía cada vez más exigente obligan a repensar el modelo tradicional de provisión de infraestructuras y servicios públicos. En este contexto, la colaboración pública-privada (CPP) debe entenderse no como una opción ideológica, sino como una herramienta práctica para sostener el crecimiento económico y modernizar el sector público.

Bien gobernada, transparente y con objetivos claros, la CPP refuerza el liderazgo público, alineando incentivos y permitiendo escalar soluciones de forma ágil y eficiente: equipos mixtos que combinan conocimiento del servicio con capacidades especializadas, una contratación orientada a resultados, niveles de servicio y calidad, y un marco de colaboración que permita escalados progresivos con control de riesgos.

Cuando hablamos de infraestructuras ya no nos referimos únicamente a carreteras o equipamientos físicos. Hablamos también de infraestructuras digitales, plataformas tecnológicas, sistemas de datos, ciberseguridad e interoperabilidad, elementos esenciales para el funcionamiento de una economía avanzada.

El reto para las administraciones no es solo construir, sino transformar y operar sistemas cada vez más complejos, que requieren capacidades técnicas especializadas y actualización continua. Desde la práctica profesional, resulta evidente que el sector público no siempre dispone internamente de todos los recursos necesarios para afrontar este reto en solitario. La colaboración con el sector privado permite incorporar conocimiento, acelerar plazos y gestionar mejor el ciclo de vida de los activos, manteniendo siempre el liderazgo y el control públicos.

Conviene insistir en una idea clave: colaborar no es privatizar. La CPP bien diseñada preserva el interés general, mejora la eficiencia y permite hacer viables proyectos que, de otro modo, se retrasarían o no llegarían a ejecutarse.

La transformación digital ha cambiado la naturaleza de los proyectos públicos. Ya no basta con contratar tecnología: es necesario repensar procesos, gobernanza, modelos organizativos y gestión del cambio. En este punto, la CPP adquiere todo su valor.

La experiencia demuestra que los proyectos digitales más exitosos son aquellos donde existe una auténtica colaboración, con objetivos compartidos, indicadores claros y una gobernanza profesionalizada. El sector privado aporta metodologías, capacidad de ejecución y conocimiento tecnológico; el sector público, visión de largo plazo, legitimidad y orientación al servicio ciudadano. La suma de ambos es lo que permite pasar del piloto a la escala, además, nos ofrece múltiples ventajas: facilita el acceso del sector público a talento especializado y recursos avanzados a través de esquemas flexibles de colaboración y reduce el tiempo entre la identificación de necesidades y la prestación de servicios, mejorando la respuesta y la agilidad. Por último, permite disponer de recursos humanos, materiales y financieros del sector privado en proyectos públicos bajo esquemas transparentes y competitivos, optimizando eficiencia y resultados.

Cuando esta colaboración se enfoca a resultados y a reforzar la capacidad pública, se consolida como un agente de modernización: servicios más simples, organizaciones más eficientes, y una ciudadanía mejor atendida, con mejoras verificables en calidad, coste y tiempo.

Catalunya cuenta con un sólido ecosistema de investigación y talento, pero sigue existiendo una brecha entre conocimiento e impacto económico real. La innovación sin ejecución no genera crecimiento. Los modelos de colaboración público-privada orientados a la innovación permiten compartir riesgos, acelerar la transferencia tecnológica y llevar soluciones al mercado, especialmente en ámbitos como salud, servicios sociales, industria o administración digital. Desde la consultoría vemos con claridad que, sin colaboración real, la innovación acaba quedándose en el discurso.

La CPP no es una solución automática. Requiere marcos claros, contratos bien estructurados, capacidades técnicas en las administraciones y sistemas de supervisión exigentes. Cuando estas condiciones se cumplen, los resultados son tangibles; cuando no, los costes reputacionales y económicos son elevados. Aquí, la profesionalización en el diseño y gestión de los proyectos es clave. Definir bien el alcance, asignar correctamente los riesgos y medir el impacto desde el inicio marca la diferencia.

Catalunya necesita pragmatismo. Necesita ejecutar más, mejor y más rápido para sostener su crecimiento, atraer talento y mantener su posición competitiva. En este contexto, renunciar a la colaboración público-privada sería renunciar a una de las principales palancas de transformación digital y modernización del sector público.

La pregunta no es si debemos colaborar, sino cómo hacerlo mejor, con ambición, rigor y foco en resultados. Desde la experiencia de trabajar en la intersección entre lo público y lo privado, tengo claro que buena parte del futuro económico de Catalunya se juega en ese espacio compartido.