Cecabank entra en el negocio cripto y custodiará activos digitales para la banca española

La banca española ya no mira las criptomonedas desde la barrera. Cecabank, uno de los grandes proveedores de infraestructura financiera para entidades en España y Portugal, ha dado un paso decisivo hacia el negocio de los activos digitales con la puesta en marcha de su primer servicio de custodia de criptoactivos para bancos.

La entidad ha arrancado esta actividad junto a Renta 4 Banco, que prepara una oferta de compraventa de criptomonedas para clientes, y con el apoyo tecnológico de Bit2Me, una de las principales plataformas españolas del sector cripto. El movimiento supone uno de los avances más relevantes hasta la fecha en la integración de los activos digitales dentro de la banca tradicional española.

La operación llega además en un momento clave para el sector financiero europeo: la entrada en vigor del reglamento MiCA, la normativa comunitaria que regula por primera vez el mercado de criptoactivos en la UE y que está acelerando el desembarco de entidades financieras tradicionales en este negocio.

Hasta ahora, gran parte de la oferta cripto había quedado en manos de plataformas especializadas. Pero el nuevo marco regulatorio está cambiando el tablero. Los bancos quieren ocupar espacio en un mercado que, pese a la volatilidad de los últimos años, sigue despertando interés entre clientes e inversores.

En este nuevo esquema, Cecabank actuará como custodio institucional de los activos digitales, es decir, será el encargado de almacenar y proteger las criptomonedas de forma segura para otras entidades financieras. Bit2Me aportará la infraestructura de ejecución y acceso al mercado, mientras que Renta 4 será el primer banco en utilizar esta arquitectura para ofrecer servicios cripto a sus clientes.

La entidad presidida por Antonio Massanell busca trasladar al mundo digital el mismo modelo que ya utiliza en el negocio tradicional de valores, donde opera como uno de los grandes especialistas ibéricos en custodia y postcontratación financiera.

“Estamos acompañando a nuestros clientes para que puedan ofrecer servicios de compraventa de criptoactivos con las máximas garantías”, señala Aurora Cuadros, directora corporativa de Securities Services de Cecabank. La ejecutiva defiende que el objetivo es facilitar la entrada de los bancos en este mercado sin que tengan que asumir toda la complejidad tecnológica y operativa que exige el ecosistema cripto.

Una de las primeras entidades en obtener licencia

El lanzamiento tiene también una fuerte lectura estratégica. Cecabank fue una de las primeras entidades españolas en obtener autorización vinculada al nuevo marco MiCA y actualmente cuenta con licencia para custodiar criptoactivos, tramitar órdenes y ejecutar transferencias relacionadas con estos activos digitales.

Además, el banco ya ha iniciado el proceso para extender este negocio a otros mercados europeos como Luxemburgo, Portugal e Irlanda, en línea con la creciente competencia entre entidades financieras por posicionarse en el nuevo mapa de las finanzas digitales.

Apuesta institucional

La apuesta refleja un cambio de clima en la industria, con una mayor inversión institucional. Tras años de cautela e incluso rechazo hacia las criptomonedas, parte del sector financiero empieza a asumir que blockchain, tokenización y activos digitales terminarán formando parte de la oferta bancaria habitual, especialmente entre clientes de inversión y ahorro sofisticado.

Noticias relacionadas

España, mientras tanto, se está convirtiendo en uno de los laboratorios más activos del sur de Europa para esta convergencia entre banca y cripto. Y Cecabank acaba de mover ficha para intentar ocupar una posición central en ese nuevo tablero.