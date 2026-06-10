Bimba y Lola logra su mayor beneficio de los tres últimos años pese a las fuertes inversiones en su nueva sede y la expansión

La nueva sede de Bimba y Lola en Vigo simboliza el salto a la madurez de la marca de moda gallega que más ha dado que hablar en los últimos años. Otro ejemplo de éxito al amparo de la tradición textil en la comunidad. La compañía fundada por las hermanas Uxía y María Domínguez levantó levantó su corazón corporativo en el antiguo concesionario Comercial Automoto en la Avenida de Madrid coincidiendo con el 20 aniversario para seguir exprimiendo su filosofía From Vigo to the World (De Vigo al Mundo), pilar también del plan estratégico para saltar de una marca internacional a una global.

Como adelantó en marzo, la cifra de negocio del ejercicio fiscal de 2025 (que va del 1 de marzo de 2025 al 28 de febrero de 2026) llegó a 250 millones de euros, su máximo histórico. La facturación creció el 7% en comparación con el año anterior. El grupo destaca el "excelente desarrollo de las ventas comparables en todos los mercados y canales". La red comercial alcanzó 321 tiendas propia y franquicias en 34 países. La mitad está fuera de España. La plataforma digital, con un incremento del 12% en la comercialización, representó el 22% de las ventas totales.

El resultado bruto de explotación (ebitda) se disparó cerca del 66%, superando los 32 millones de euros. Son 13 millones más que el ejercicio de 2024 (19,3 millones). El beneficio neto engordó en 6,5 millones: 8 millones, el más elevado de los tres últimos años. La alta dirección de Bimba y Lola achaca el mayor ascenso en el ebitda que en las ganancias «fundamentalmente al gran esfuerzo inversor» realizado entre 2018 y 2024. "Las inversiones realizadas en la expansión internacional, la modernización de la red de tiendas, la automatización de la logística, la dotación de sistemas y la construcción de una nueva sede son elementos clave para la estrategia a medio y largo plazo de la marca, si bien conlleva un mayor nivel de amortizaciones y un mayor coste de financiación a corto plazo", detallan.

Para el consejero delegado fue un año "realmente positivo en muchos sentidos". "La buena evolución de nuestras ventas comparables en todos los mercados nos hace sentir un cariño creciente por la marca y nos anima a continuar mejorando", indica José Manuel Martínez. "Además, valoramos también mucho el continuo refuerzo de nuestros equipos y nuestros medios para poder seguir construyendo Bimba y Lola como una marca española con alcance global —añade—. Cumplidos ahora nuestros primeros 20 años, seguimos entusiasmados con esta aventura".

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El propio Martínez, durante una visita de FARO a la nueva sede, detalló que el reto ahora es llevar el éxito y fuerza de la marca "a nuevos mercados, que pueden ser en Europa, en Asia, quizás EE UU".