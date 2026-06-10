Abertis se hace con el contrato para desplegar el pago por uso en la AP-68 de Álava

Autopistas, la filial española de Abertis, liderará la implantación y explotación del nuevo sistema de pago por uso de la AP-68 en Álava tras adjudicarse un contrato junto a Gertek y Altuna para desplegar y gestionar la infraestructura tecnológica. La autopista, que discurre entre Zaragoza y el País Vasco, afronta el final de su concesión en noviembre de este año, aunque un nuevo sistema de reconocimiento de matrículas ha permitido a la Diputación Foral de Álava cobrar por el uso de la carretera.

En este sentido, Abertis liderará una UTE (Unión Temporal de Empresas) con las vascas Gertek y Altuna para poner en marcha el nuevo sistema de cobro electrónico, a medida que la Diputación busca digitalizar la gestión de la autopista. El contrato ha sido impulsado por ARABAT, la sociedad pública responsable de la red viaria alavesa. El precio del peaje aún sigue sin conocerse.

Esta nueva solución tecnológica combinará un sistema de peaje dinámico free flow —facilita el cobro sin necesidad de parar el vehículo— además de sistemas convencionales. La compañía tiene previsto poner en marcha el sistema de gestión operativa en los primeros cinco años, y ha destacado que el proyecto busca alinearse con las tendencias dentro de la Unión Europea hacia sistemas más “eficientes, digitalizados y sostenibles”.

“Autopistas avanza en su estrategia de crecimiento en la gestión de infraestructuras y refuerza su posicionamiento como operador de referencia en soluciones avanzadas de gestión viaria”, han manifestado desde Autopistas.