La Seguridad Social mantiene recortes de hasta el 13% en la pensión incluso a quienes han cotizado más de 44 años

La Seguridad Social sigue aplicando reducciones permanentes en la pensión a quienes opten por la jubilación anticipada voluntaria. Incluso los trabajadores con más de 44 años y medio cotizados pueden sufrir recortes de hasta el 13% si adelantan su retiro antes de la edad ordinaria establecida por ley.

Aunque muchas personas creen que haber trabajado más de cuatro décadas elimina cualquier penalización, la normativa vigente mantiene los llamados coeficientes reductores para quienes decidan jubilarse anticipadamente. No se trata de una medida nueva ni de un cambio aprobado recientemente, sino de un sistema que entró en vigor tras la reforma de pensiones de 2021 y que continúa aplicándose en 2026.

Según las tablas oficiales de la Seguridad Social, un trabajador con más de 44 años y seis meses cotizados que adelante su jubilación 23 meses puede sufrir una reducción cercana al 12% en su pensión. Si el adelanto es de 24 meses, es decir, de dos años, la rebaja alcanza el 13%.

La reforma introducida por la Ley 21/2021 cambió la forma de aplicar estos coeficientes. Desde entonces, las reducciones se calculan por meses y se aplican directamente sobre la cuantía de la pensión, con el objetivo de incentivar jubilaciones más próximas a la edad legal.

Qué trabajadores pueden verse afectados

La jubilación anticipada voluntaria permite adelantar hasta dos años el retiro respecto a la edad ordinaria, siempre que se cumplan determinados requisitos de cotización. En 2026, la edad legal se sitúa en 66 años y 10 meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y tres meses, y en 65 años para quienes superen ese periodo. En 2027, la jubilación será a los 65 años o a los 67, según lo cotizado.

La Seguridad Social divide los coeficientes reductores en varios tramos según los años cotizados. El grupo con carreras más largas –44 años y seis meses o más– es el que soporta las penalizaciones más bajas, aunque sigue teniendo recortes permanentes si anticipa la jubilación.

Por ejemplo, una pensión de 2.000 euros mensuales podría quedarse en algo más de 1.700 euros tras aplicar un coeficiente cercano al 13%, una reducción que se mantendría durante toda la jubilación.

El debate sobre estas penalizaciones lleva años abierto. Asociaciones de jubilados y plataformas como ASJUBI40 reclaman eliminar los recortes para quienes acrediten largas carreras de cotización, al considerar que han contribuido al sistema durante décadas. Sin embargo, el Gobierno mantiene que estos coeficientes son necesarios para acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal y garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

El contexto demográfico también explica parte de este debate. España cerró 2025 con más de 9,3 millones de pensiones contributivas, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, mientras que la AIReF y organismos como Funcas llevan años advirtiendo del impacto que tendrá el envejecimiento de la población sobre el gasto en pensiones en las próximas décadas.

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Pese a ello, muchos trabajadores desconocen todavía que jubilarse antes de tiempo puede reducir de forma definitiva la pensión, incluso después de haber cotizado más de 40 o 44 años.