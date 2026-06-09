Los jóvenes que debutan con un contrato indefinido se cuadriplican desde la reforma laboral

Un joven que hoy firma por primera vez un contrato de trabajo tiene cuatro veces más probabilidades de rubricar un indefinido que hace cinco años, justo antes de que entrara en vigor la reforma laboral. Así lo cuantifica un informe de Fedea presentado este martes, que destaca efectos beneficiosos de la norma sobre la estabilidad de los noveles, si bien "no suficientes para eliminar la elevada rotación laboral". Desde la entidad proponen crear un sistema de premios y penalizaciones para incentivar que las empresas usen poco el despido durante los primeros compases de la relación laboral.

El principal objetivo de la reforma laboral que Yolanda Díaz pactó con patronal y sindicatos y que solo fue aprobada en el Congreso gracias al error de un diputado del PP era reducir los altos niveles de temporalidad existentes en España y que afectaban especialmente a los más jóvenes. Y, en gran parte y tras un lustro de evidencia, lo ha conseguido.

"Los resultados indican que la reforma produjo un cambio muy sustancial en la contratación. El acceso de los jóvenes a contratos indefinidos aumentó de forma intensa, especialmente en las provincias donde antes de la reforma existía un mayor exceso de temporalidad", afirman desde Fedea, un 'think tank' patrociando por los principales bancos españoles.

Formalmente, la mejora es evidente. Antes de la entrada en vigor de la reforma laboral, la probabilidad de que un joven accediera a un primer empleo indefinido era del 14,2%; una vez entró en vigor la norma, dicha probabilidad se elevó al 53,8%. Parte de los detractores de la vicepresidenta segunda le han reprochado que su reforma únicamente le ha cambiado el nombre a los contratos y lo que antes era temporal, ahora se llama fijo discontinuo.

Los datos de Fedea desmienten, parcialmente, dicha afirmación. El peso de los contratos fijos discontinuos -una fórmula residual antes y que ahora se ha popularizado en ciertos sectores- es notable dentro de ese porcentaje, pero no explica, ni mucho menos, todo el incremento. De esos cinco jóvenes de cada 10 que se inician con un contrao indefinido, tres lo hacen con un indefinido ordinario y dos con un fijo discontinuo.

Mejora relativa

La mejora en términos formales es evidente, si bien desde los autores del estudio afirman que los resultados en términos prácticos son positivos, pero menos contundentes. Es decir, pese a tener un contrato fijo, la proporción de jóvenes que no supera el año y es despedido o renuncia sigue siendo elevada. Hasta el punto de que la duración media de un primer contrato laboral entre un menor de 30 años es inferior a 100 días. Y los ingresos que perciben dichos jóvenes durante su primera experiencia laboral han aumentado, pero poco.

Los investigadores de Fedea concluyen que concluye que la reforma no ha eliminado la rotación laboral, sino que la ha desplazado, en tanto que la inestabilidad que antes se gestionaba con contratos temporales ahora ocurre dentro de relaciones laborales indefinidas. Un dato relevador, a este respecto, es la proporción de contratos que duran menos de un año. Antes de la reforma laboral era del 75% y ahora es del 60%.