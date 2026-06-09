Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Papa BarcelonaTráfico BarcelonaHuelga profesoresSelectividadRodaliesCaza europeoFondos buitreEREJubilaciónJosé SacristánLince Ibérico
instagramlinkedin

"Puertos hermanos"

El Port de Barcelona y Shanghái sellan una alianza estratégica para impulsar corredores marítimos sostenibles

El acuerdo formalizado este martes prevé colaborar en digitalización, seguridad, combustibles alternativos e intermodalidad entre Asia y el Mediterráneo

Más infraestructuras, menos emisiones y resiliencia frente a la inestabilidad global: estos son los planes del Port de Barcelona hasta el 2030

De izquierda a derecha, Xiao Hui, director general de la SMTC; José Alberto Carbonell, presidente del Port de Barcelona; Jaume Duch, conseller d’Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat; y Yang ZhiYong, vicepresidente de SIPG, tras la firma del acuerdo.

De izquierda a derecha, Xiao Hui, director general de la SMTC; José Alberto Carbonell, presidente del Port de Barcelona; Jaume Duch, conseller d’Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat; y Yang ZhiYong, vicepresidente de SIPG, tras la firma del acuerdo. / Port de Barcelona

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Cristina Buesa

Cristina Buesa

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Port de Barcelona y el de Shanghái han reforzado este martes sus relaciones con la firma de un acuerdo de cooperación estratégica que oficializa su condición de “puertos hermanos” y sienta las bases para ampliar la colaboración en ámbitos vinculados a la sostenibilidad, la innovación y la conectividad logística, según ha informado en un comunicado la autoridad portuaria barcelonesa.

El acuerdo se ha rubricado durante la visita a la capital catalana de una delegación institucional y empresarial de Shanghái. El documento ha sido firmado por el presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell; el director general de la Shanghai Municipal Transportation Commission (SMTC), Xiao Hui, y el vicepresidente de Shanghai International Port Group (SIPG), Yang ZhiYong, en presencia del conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch.

Primer puerto del mundo

La alianza prevé reforzar la cooperación entre ambas instalaciones portuarias en materias como la digitalización y la seguridad de las operaciones, el desarrollo de puertos verdes y combustibles alternativos, la mejora de la intermodalidad y el impulso de corredores marítimos sostenibles que conecten el Extremo Oriente con el Mediterráneo.

Los contactos entre Barcelona y Shanghái, que se considera el primer puerto del mundo, se han intensificado durante los últimos años. A finales de julio del año pasado, ambas autoridades portuarias suscribieron un acuerdo preliminar que permitió avanzar en proyectos conjuntos.

Terminal de contenedores en el moll Prat del Port de Barcelona.

Terminal de contenedores en el moll Prat del Port de Barcelona. / Ferran Nadeu

Fruto de aquel primer paso, en septiembre de 2025 una delegación técnica de Shanghái encabezada por el vicepresidente y director de Operaciones de SIPG, Wang Haijian, visitó Barcelona para trabajar en el desarrollo del Green Shipping and Digital Corridor entre ambos puertos.

Visitas a instalaciones

Durante aquella estancia se celebraron reuniones centradas en el crecimiento de los intercambios comerciales y logísticos entre China y Europa, además de una visita a las instalaciones de Ebro-Chery en la Zona Franca de Barcelona.

En esta ocasión, ya esta semana, la delegación china ha recorrido la terminal de vehículos de Autoterminal, una visita que da continuidad a los trabajos para la puesta en marcha del corredor verde y digital que ambos puertos están desarrollando conjuntamente.

Noticias relacionadas y más

Inauguració de l’ampliació de la terminal de contenidors Hutchison Ports Best, situada al moll Prat del Port de Barcelona, el juliol passat. | FERRAN NADEU

Terminal de contenedores Hutchison Ports BEST, en Barcelona. / Ferran Nadeu

Según destaca la autoridad portuaria de Barcelona, la nueva visita institucional y la firma de este acuerdo contribuyen a consolidar la posición del puerto como hub logístico euromediterráneo y a fortalecer sus vínculos con uno de los principales puertos y centros económicos del mundo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así funciona la jubilación en Países Bajos: 67 años, pensiones fijas de 1.580 al mes y una gran importancia de las inversiones
  2. Florentino gana las elecciones del Real Madrid pero pierde el referéndum
  3. Cortes de tráfico en Barcelona: empiezan las afectaciones a la movilidad en Ciutat Vella y Montjuïc por la visita del Papa
  4. Las empresas en Europa temen una ola de demandas de sus trabajadores con la nueva ley de transparencia salarial
  5. Muere un hombre tiroteado por la espalda en otro ajuste de cuentas en Barcelona
  6. El despacho de Los Morancos cancela 29 millones en deudas: 'Nada te da más alegría que ayudar a las personas
  7. Kiko Matamoros reaparece tras pasar por quirófano para su enésima operación estética: “Lo hago porque me da la gana”
  8. La UDEF descubre que la trama de blanqueo del caso Zapatero tenía contacto directo con la presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez

El Port de Barcelona y Shanghái sellan una alianza estratégica para impulsar corredores marítimos sostenibles

El Port de Barcelona y Shanghái sellan una alianza estratégica para impulsar corredores marítimos sostenibles

Alemania busca nuevos socios tras el fracaso del caza europeo con Francia y España

Alemania busca nuevos socios tras el fracaso del caza europeo con Francia y España

Goldman Sachs prevé que España vuelva a crecer mucho más que Alemania, Francia e Italia

Goldman Sachs prevé que España vuelva a crecer mucho más que Alemania, Francia e Italia

Gualda defiende el papel de la SEPI en los rescates a empresas: “Salvamos 4,2 millones de empleos en el peor momento”

Gualda defiende el papel de la SEPI en los rescates a empresas: “Salvamos 4,2 millones de empleos en el peor momento”

Guía de la beta multijugador de 'Gears of War E-Day': fechas, acceso anticipado y modos

Guía de la beta multijugador de 'Gears of War E-Day': fechas, acceso anticipado y modos

El Gobierno da luz verde al 'verano joven': descuentos de hasta el 90% en autobuses y del 50% en alta velocidad

El Gobierno da luz verde al 'verano joven': descuentos de hasta el 90% en autobuses y del 50% en alta velocidad

¿Puede el viudo usar el dinero de las cuentas o solo mirarlo? La notaria María Cristina Clemente Buendía lo aclara

¿Puede el viudo usar el dinero de las cuentas o solo mirarlo? La notaria María Cristina Clemente Buendía lo aclara

El cierre de las nucleares le costaría a la industria catalana 280 millones al año, según Deloitte

El cierre de las nucleares le costaría a la industria catalana 280 millones al año, según Deloitte