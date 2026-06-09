El Port de Barcelona y Shanghái sellan una alianza estratégica para impulsar corredores marítimos sostenibles

El Port de Barcelona y el de Shanghái han reforzado este martes sus relaciones con la firma de un acuerdo de cooperación estratégica que oficializa su condición de “puertos hermanos” y sienta las bases para ampliar la colaboración en ámbitos vinculados a la sostenibilidad, la innovación y la conectividad logística, según ha informado en un comunicado la autoridad portuaria barcelonesa.

El acuerdo se ha rubricado durante la visita a la capital catalana de una delegación institucional y empresarial de Shanghái. El documento ha sido firmado por el presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell; el director general de la Shanghai Municipal Transportation Commission (SMTC), Xiao Hui, y el vicepresidente de Shanghai International Port Group (SIPG), Yang ZhiYong, en presencia del conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch.

Primer puerto del mundo

La alianza prevé reforzar la cooperación entre ambas instalaciones portuarias en materias como la digitalización y la seguridad de las operaciones, el desarrollo de puertos verdes y combustibles alternativos, la mejora de la intermodalidad y el impulso de corredores marítimos sostenibles que conecten el Extremo Oriente con el Mediterráneo.

Los contactos entre Barcelona y Shanghái, que se considera el primer puerto del mundo, se han intensificado durante los últimos años. A finales de julio del año pasado, ambas autoridades portuarias suscribieron un acuerdo preliminar que permitió avanzar en proyectos conjuntos.

Terminal de contenedores en el moll Prat del Port de Barcelona. / Ferran Nadeu

Fruto de aquel primer paso, en septiembre de 2025 una delegación técnica de Shanghái encabezada por el vicepresidente y director de Operaciones de SIPG, Wang Haijian, visitó Barcelona para trabajar en el desarrollo del Green Shipping and Digital Corridor entre ambos puertos.

Visitas a instalaciones

Durante aquella estancia se celebraron reuniones centradas en el crecimiento de los intercambios comerciales y logísticos entre China y Europa, además de una visita a las instalaciones de Ebro-Chery en la Zona Franca de Barcelona.

En esta ocasión, ya esta semana, la delegación china ha recorrido la terminal de vehículos de Autoterminal, una visita que da continuidad a los trabajos para la puesta en marcha del corredor verde y digital que ambos puertos están desarrollando conjuntamente.

Terminal de contenedores Hutchison Ports BEST, en Barcelona. / Ferran Nadeu

Según destaca la autoridad portuaria de Barcelona, la nueva visita institucional y la firma de este acuerdo contribuyen a consolidar la posición del puerto como hub logístico euromediterráneo y a fortalecer sus vínculos con uno de los principales puertos y centros económicos del mundo.