"Puertos hermanos"
El Port de Barcelona y Shanghái sellan una alianza estratégica para impulsar corredores marítimos sostenibles
El acuerdo formalizado este martes prevé colaborar en digitalización, seguridad, combustibles alternativos e intermodalidad entre Asia y el Mediterráneo
Más infraestructuras, menos emisiones y resiliencia frente a la inestabilidad global: estos son los planes del Port de Barcelona hasta el 2030
El Port de Barcelona y el de Shanghái han reforzado este martes sus relaciones con la firma de un acuerdo de cooperación estratégica que oficializa su condición de “puertos hermanos” y sienta las bases para ampliar la colaboración en ámbitos vinculados a la sostenibilidad, la innovación y la conectividad logística, según ha informado en un comunicado la autoridad portuaria barcelonesa.
El acuerdo se ha rubricado durante la visita a la capital catalana de una delegación institucional y empresarial de Shanghái. El documento ha sido firmado por el presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell; el director general de la Shanghai Municipal Transportation Commission (SMTC), Xiao Hui, y el vicepresidente de Shanghai International Port Group (SIPG), Yang ZhiYong, en presencia del conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch.
Primer puerto del mundo
La alianza prevé reforzar la cooperación entre ambas instalaciones portuarias en materias como la digitalización y la seguridad de las operaciones, el desarrollo de puertos verdes y combustibles alternativos, la mejora de la intermodalidad y el impulso de corredores marítimos sostenibles que conecten el Extremo Oriente con el Mediterráneo.
Los contactos entre Barcelona y Shanghái, que se considera el primer puerto del mundo, se han intensificado durante los últimos años. A finales de julio del año pasado, ambas autoridades portuarias suscribieron un acuerdo preliminar que permitió avanzar en proyectos conjuntos.
Fruto de aquel primer paso, en septiembre de 2025 una delegación técnica de Shanghái encabezada por el vicepresidente y director de Operaciones de SIPG, Wang Haijian, visitó Barcelona para trabajar en el desarrollo del Green Shipping and Digital Corridor entre ambos puertos.
Visitas a instalaciones
Durante aquella estancia se celebraron reuniones centradas en el crecimiento de los intercambios comerciales y logísticos entre China y Europa, además de una visita a las instalaciones de Ebro-Chery en la Zona Franca de Barcelona.
En esta ocasión, ya esta semana, la delegación china ha recorrido la terminal de vehículos de Autoterminal, una visita que da continuidad a los trabajos para la puesta en marcha del corredor verde y digital que ambos puertos están desarrollando conjuntamente.
Según destaca la autoridad portuaria de Barcelona, la nueva visita institucional y la firma de este acuerdo contribuyen a consolidar la posición del puerto como hub logístico euromediterráneo y a fortalecer sus vínculos con uno de los principales puertos y centros económicos del mundo.
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