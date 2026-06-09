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Precio del petróleo hoy, 9 de junio por la Guerra en Irán: consulta el precio del barril de Brent
Guerra de EEUU e Israel contra Irán, en directo
¿Cómo afectará a España el conflicto con Irán? Gas, gasolina, luz, inflación y euríbor, en el punto de mira
El precio del petróleo se mantiene en niveles elevados desde que el pasado 28 de febrero estallara el conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán. El crudo de referencia en Europa ha registrado en las últimas semanas su mayor escalada desde la invasión rusa de Ucrania en 2022.
Los futuros del Brent, cuya volatilidad responde a la incertidumbre sobre la duración del conflicto, siguen encadenando varias oscilaciones notables. Sin embargo, el anuncio de que Irán mantendrá completamente abierto el estrecho de Ormuz mientras dure el alto al fuego acordado entre Israel y Líbano derivó en un desplome del precio del barril de Brent.
Precio del barril de petróleo hoy, 9 de junio
El rango de negociación de hoy para los futuros de petróleo Brent se ha establecido esta mañana en 93,17 dólares. Cabe recordar que, tras semanas en las que el precio del barril no ha dejado de subir -con pequeños altibajos-, el anuncio del alto el fuego entre EEUU e Irán provocó el día 8 de abril un desplome del precio. Desde entonces, la resolución de las negociaciones, fallidas hasta el momento, y los ataques de un lado y del otro han repercutido en la inestabilidad de este indicador con constantes subidas y bajadas.
¿Por qué sube el precio del petróleo?
Irak -uno de los principales productores de crudo- lleva desde el inicio de la guerra recortando su producción debido a los límites de almacenamiento y al bloqueo de sus exportaciones, aunque el punto crítico sigue siendo el estrecho de Ormuz, una franja de apenas 38 kilómetros de ancho por la que transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo.
La evolución del conflicto será determinante para saber si los precios se estabilizan o si la escalada continúa trasladándose al surtidor y al conjunto de la economía europea.
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