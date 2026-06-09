Con 87 años
Muere en plena calle y de forma repentina Ernesto Quintana, exgerente de 'Cantabria Labs'
El hombre, vecino de Santander, cruzaba por el paso de peatones junto a su mujer cuando ha empezado a encontrarse mal y se ha desvanecido
Ernesto Quintana, quien fuera directivo y gerente de Cantabria Labs - la antigua Industrial Farmacéutica Cantabria (IFC)- ha muerto este martes a los 87 años de forma súbita en plena calle en Santander.
El suceso, ocurrido este mediodía en un paso de peatones de Calvo Sotelo, ha provocado un notorio despliegue policial y de emergencias en lo que inicialmente parecía que había sido un nuevo atropello en la capital cántabra, donde hace menos de dos semanas hubo uno mortal en Valdecilla y hace un mes uno con tres heridas graves frente al Ayuntamiento.
Según ha podido saber Europa Press, el hombre, vecino de Santander, cruzaba por el paso de peatones junto a su mujer cuando ha empezado a encontrarse mal y se ha desvanecido.
Personal sanitario del centro de salud Isabel II ha salido a auxiliar al hombre, sin haber podido hacer nada por su vida. Al lugar han llegado varias ambulancias, una de las cuales se ha llevado al fallecido.
El suceso ha sido prácticamente presenciado por la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que se encontraba en la misma zona y ha estado consolando a la viuda, que posteriormente ha estado acompañada de otros familiares que han ido llegando al lugar. También ha acudido el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Cstillo, y otros miembros del Ayuntamiento.
- Así funciona la jubilación en Países Bajos: 67 años, pensiones fijas de 1.580 al mes y una gran importancia de las inversiones
- Florentino gana las elecciones del Real Madrid pero pierde el referéndum
- Cortes de tráfico en Barcelona: empiezan las afectaciones a la movilidad en Ciutat Vella y Montjuïc por la visita del Papa
- Las empresas en Europa temen una ola de demandas de sus trabajadores con la nueva ley de transparencia salarial
- Muere un hombre tiroteado por la espalda en otro ajuste de cuentas en Barcelona
- El despacho de Los Morancos cancela 29 millones en deudas: 'Nada te da más alegría que ayudar a las personas
- Kiko Matamoros reaparece tras pasar por quirófano para su enésima operación estética: “Lo hago porque me da la gana”
- La UDEF descubre que la trama de blanqueo del caso Zapatero tenía contacto directo con la presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez