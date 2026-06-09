Hacienda puede considerar una donación que los padres paguen la reforma de un piso de sus hijos: qué dice realmente la ley

Miles de familias ayudan cada año a sus hijos a comprar vivienda, pagar una reforma o asumir gastos relacionados con el hogar. Lo que muchos desconocen es que, en determinados casos, Hacienda puede considerar esos pagos como una donación sujeta a impuestos, incluso aunque el dinero no llegue directamente a la cuenta bancaria del hijo.

La situación no es nueva, pero en los últimos años ha ganado relevancia por el aumento del precio de la vivienda, la mayor dependencia de las ayudas familiares y el refuerzo del control tributario sobre movimientos bancarios y operaciones entre particulares. La Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en vigor desde 1987, ya contempla que existe donación cuando una persona recibe un beneficio económico gratuito procedente de otra.

En la práctica, esto significa que si unos padres pagan una reforma en un piso propiedad de su hijo, Hacienda puede interpretar que se ha producido una transmisión lucrativa. El criterio también puede aplicarse a otros supuestos frecuentes, como el pago de la entrada de una vivienda, muebles, electrodomésticos o determinadas obras de mejora.

Ahora bien, los expertos fiscales insisten en que cada caso debe analizarse de forma individual y que no todas las ayudas familiares generan automáticamente una obligación tributaria.

Según explica la Agencia Tributaria y recogen distintas consultas de la Dirección General de Tributos (DGT), lo relevante no es solo si existe una transferencia de dinero, sino si se produce un enriquecimiento gratuito del patrimonio del beneficiario. Es decir, si el hijo recibe una mejora económica pagada por otra persona sin contraprestación.

En cambio, si la vivienda sigue siendo propiedad de los padres y son ellos quienes pagan la reforma de un inmueble suyo, no existiría donación al hijo, ya que el incremento patrimonial permanece en el patrimonio de los propios progenitores.

Hacienda también distingue entre pequeñas ayudas cotidianas y operaciones de mayor importe vinculadas a vivienda. Los fiscalistas recuerdan que el riesgo de comprobación aumenta especialmente en pagos elevados relacionados con reformas, compraventas inmobiliarias o transferencias importantes.

La cuestión cobra especial relevancia en España en un momento en el que el acceso a la vivienda depende cada vez más del apoyo familiar. CaixaBank Research, por ejemplo, insiste en que las desigualdades generacionales persisten, sobre todo a la hora de acceder a una vivienda sin ayuda económica externa, mientras que el Consejo General del Notariado viene constatando un aumento de las donaciones vinculadas a vivienda y herencias en los últimos años.

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

El principal tributo afectado es el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuya regulación y bonificaciones dependen de cada comunidad autónoma. En territorios como Catalunya o Madrid existen reducciones y beneficios fiscales relevantes entre padres e hijos, especialmente cuando el dinero se destina a la adquisición de vivienda habitual.

Además, los asesores fiscales recomiendan documentar correctamente las operaciones relevantes y, en algunos casos, formalizarlas mediante escritura pública. La Agència Tributària de Catalunya recuerda, por ejemplo, que determinadas reducciones exigen justificar el destino del dinero y cumplir requisitos formales concretos.

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Los expertos subrayan que el objetivo no es alarmar sobre cualquier ayuda familiar habitual, sino evitar errores en operaciones de importe elevado que podrían derivar en una regularización tributaria posterior. Por eso, antes de afrontar una reforma importante o financiar parte de la compra de una vivienda entre familiares, recomiendan revisar el tratamiento fiscal aplicable en cada comunidad autónoma y dejar constancia documental de la operación.