Goldman Sachs prevé que España vuelva a crecer mucho más que Alemania, Francia e Italia

La economía española vuelve a colocarse en el centro del debate europeo. Mientras Alemania continúa atrapada en el estancamiento y Francia e Italia avanzan con dificultad en pleno terremoto político, Goldman Sachs cree que España seguirá siendo una de las economías más dinámicas de la eurozona durante los próximos años.

El banco estadounidense prevé que el PIB español crezca un 2,1% este año, una cifra que prácticamente triplica el avance esperado para el conjunto de la eurozona, y sitúa a España por delante de las grandes economías europeas. La entidad sostiene además que este mejor comportamiento no responde únicamente al turismo o al rebote tras la pandemia, sino a cambios “estructurales” dentro de la propia economía española.

En un análisis publicado por su equipo de estudios económicos, Goldman Sachs asegura que España está mostrando una “resiliencia estructural” apoyada en sectores de mayor valor añadido, un mercado laboral más sólido y una mejora de la productividad que, según sus economistas, está pasando desapercibida para parte de los inversores internacionales.

Uno de los factores que destaca la firma es el peso creciente de los servicios de alto valor añadido, especialmente en áreas como tecnología, finanzas, telecomunicaciones o servicios profesionales. Según el informe, este tipo de actividades han ganado peso en el PIB español desde la pandemia más que en el resto de la eurozona.

El diagnóstico coincide con algunos datos recientes de organismos nacionales e internacionales. El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó que la economía española cerró el año 2024 con un crecimiento del 3,2% (y una cifra del 3,5% en términos de volumen en la Contabilidad Nacional Anual), muy por encima de la media europea.

Además, el Ministerio de Economía ha defendido en los últimos meses que España está logrando combinar crecimiento económico con creación de empleo y reducción gradual de la deuda pública sobre PIB, algo poco habitual en etapas de desaceleración europea.

Productividad, inmigración y empleo cualificado

Uno de los aspectos más llamativos del informe de Goldman Sachs es que la entidad rompe con una de las ideas más repetidas sobre la economía española: que su crecimiento depende casi exclusivamente del turismo y del empleo de bajo valor añadido. El banco considera que España está registrando una mejora “gradual pero sostenida” en la calidad del empleo y en la productividad por trabajador. De hecho, sostiene que España ha mostrado desde 2021 uno de los mayores avances en productividad entre las cuatro grandes economías de la Unión Europea.

La entidad también pone el foco en la inmigración, algo que también comparte el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Según sus economistas, España está recibiendo trabajadores con mayor nivel educativo y perfiles más cualificados que en etapas anteriores, algo que podría ayudar a aliviar la falta de mano de obra en determinados sectores y sostener el crecimiento a medio plazo.

A ello se suma otro elemento que Goldman Sachs considera clave: la menor exposición española al impacto de los aranceles y a la debilidad industrial europea. La economía española depende menos de las exportaciones manufactureras hacia Estados Unidos o China que Alemania, lo que reduce parte de los riesgos externos.

No todo es bueno

Pese al optimismo, el informe también advierte de posibles amenazas. Entre ellas, el encarecimiento energético, la dependencia del turismo y la incertidumbre política derivada de la fragmentación parlamentaria.

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Con todo, el mensaje de fondo del banco estadounidense sigue siendo que España ha pasado de ser vista como uno de los países más vulnerables de la eurozona a convertirse en una de las economías que mejor está resistiendo el frenazo europeo. Y eso, en un contexto de debilidad industrial en Alemania y crecimiento casi plano en parte del continente, empieza a cambiar la percepción internacional sobre la economía española.