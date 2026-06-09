La Generalitat inyecta otros 10 millones a la “Nvidia catalana” para reforzar su expansión europea

La Generalitat ha autorizado un préstamo de 10 millones de euros a la “Nvidia catalana” para impulsar su tecnología de microprocesadores avanzados. Se trata de Openchip, la start-up fundada en 2021 como una spin-off del Barcelona Supercomputing Center (BSC), que se ha convertido en una pieza clave para el desarrollo de la soberanía digital europea.

“Ante el carácter estratégico de su actividad para la economía catalana, el Ejecutivo quiere asegurar que se mantiene el proyecto tecnológico de la empresa mientras se acaban de concretar las nuevas inversiones”, ha explicado el Govern. El objetivo de la operación, trasladan fuentes de la Conselleria de Economía y Finanzas, es “asegurar el avance” de los programas de I+D de Openchip mientras se materializa una ronda de inversión con participantes privados e institucionales.

Se trata, además, de una estrategia que se mantiene desde el pasado mes de marzo, cuando la Generalitat ya concedió un primer crédito de 25 millones de euros a la empresa, con la posibilidad de que tuviera un carácter convertible para transformarlo en acciones de la compañía.

“Hay un riesgo de dependencia excesiva de tecnologías externas; por ello es urgente desarrollar soluciones locales que protejan la autonomía digital de Europa”, explicaba a este medio Cesc Guim, CEO de Openchip. La empresa catalana es hoy un pequeño gigante que emplea a 300 personas, tiene presencia en siete países europeos y mantiene “alianzas estratégicas con socios industriales y tecnológicos”.

Expansión europea y carrera por la IA

En concreto, “la expansión de Openchip se alinea con su misión de ofrecer una plataforma full-stack de hardware y software diseñada para la era de la IA y el HPC”, trasladaba Guim meses después de anunciar, el año pasado, una ampliación de su red de operaciones en toda Europa. Actualmente, la compañía cuenta con oficinas en España, Italia, Polonia, Bélgica, Francia, Alemania e Irlanda.

La operación llega en plena puesta en marcha del Chips Act 2.0, la normativa europea que busca desarrollar la industria de los semiconductores en el continente para reducir la dependencia tecnológica de Asia y Estados Unidos.

Catalunya quiere convertirse en polo de semiconductores

En este contexto, la Generalitat considera estratégico posicionar a Catalunya dentro de la carrera europea por el liderazgo en chips y semiconductores avanzados. De ahí que anunciase a principios de mayo la movilización de 400 millones de euros para levantar el primer centro de prototipado de semiconductores avanzados de Catalunya.

La instalación se ubicará en el Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès, junto al Sincrotrón Alba, y estará pilotada por la Fundación InnoFAB, en línea con el European Chips Act y el PERTE Chip impulsado por el Gobierno central. Se prevé que el centro genere unos 200 puestos de trabajo directos y actúe, además, como tractor para atraer talento, investigadores, start-ups tecnológicas y pequeñas y medianas empresas especializadas en microelectrónica y nanotecnología.

Según datos de la Conselleria d’Empresa i Treball, liderada por Miquel Sàmper, en Catalunya existen actualmente 260 empresas especializadas en semiconductores y alrededor de 4.600 profesionales vinculados al sector. “Es un sector estratégico, muy importante”, aseguraba el propio Sàmper en conversaciones con este medio, donde avanzó que el Govern trabaja en la instalación de mini factorías en Catalunya para impulsar esta industria.

“Una gran fábrica ahora mismo es imposible: requiere una inversión de 22.000 millones de euros y, para ponerlo en perspectiva, el PERTE Chip tenía unos 12.000 millones. Por eso nuestra estrategia pasa por especializarnos en mini factorías, una especie de ‘boutiques’ de chips fotónicos o cuánticos. Pero, ojo, una de estas puede tener 300 trabajadores. Ahí Catalunya tiene la tecnología y las empresas”, explicó entonces.