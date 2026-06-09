El cierre de las nucleares le costaría a la industria catalana 280 millones al año, según Deloitte

La electricidad sería en el mercado mayorista 14 o 15 euros el megawatio hora más barata en el año 2035 sin cierre de centrales nucleares. Este ahorro supondría, para la industria, hasta 1.400 millones de euros menos al año en costes eléctricos. Son cálculos de la consultora Deloitte, que ha presentado este martes en el Cercle d'Economia el informe 'Impacto del cierre de las centrales nucleares en la industria y la economía catalana'.

El mismo estudio cifra en 280 millones de euros el dinero que podría ahorrar la industria catalana en caso de que se aplace el cierre previsto de las centrales nucleares. El impacto principal se notaría en el sector químico, con un ahorro de entre 50 y 80 millones de euros, y en el alimentario, donde la horquilla de abaratamiento de costes energéticos se sitúa entre los 40 y los 60 millones.

Por zonas, el impacto es mayor en las comarcas más industrializadas. El Vallès, el Baix Llobregat, el Camp de Tarragona y Osona son las más expuestas a la alteración del precio de la energía. Los sectores que tienen una dependencia mayor son el químico, el metalúrgico, la cerámica y el papel.

Laureano Álvarez, socio de Deloitte especializado en energía, recordó el peso del sector industrial en España, donde mueve 156.000 millones de euros. Sólo en Catalunya, la industria aporta 500.000 empleos directos. Este ámbito de la economía es muy dependiente de la energía, hasta el punto de que sus costes energéticos alcanzan el 25% de su beneficio operativo (aunque en algunos ámbitos esta cifra sube por encima del 30%). En términos absolutos, el sector industrial paga 15.500 millones de euros anuales por la energía que recibe, lo que supone la sexta parte de su principal coste, que es el personal (90.000 millones de euros).

Durante su exposición, Álvarez ha querido recordar que la energía nuclear también es importante para garantizar la seguridad de suministro. "En 2019 se daba por supuesta, pero pasó Ucrania, ahora el conflicto de Irán y ya no se da por sentado", ha apuntado. Según cálculos de Deloitte, la estabilidad de precios que aporta la nuclear ahorró a España 5.500 millones de euros en un año con la subida de la electricidad que se produjo tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Tras la presentación del informe, una mesa redonda con participación de Gonzalo Carbó, director general de Nucleares de Endesa; Ignasi Cañagueral, presidente de la Comisión de Industria de Foment; Miquel Àngel Ribes, alcalde de Ascó; y Marta Ugalde, presidenta de Foro Nuclear, ha analizado la cuestión. Ugalde ha recordado que los sucesos geopolíticos de los últimos tiempos han hecho cambiar la mirada de la Comisión Europea sobre las nucleares y ha apuntado que el actual calendario de desmantelamiento de centrales (con el cierre de siete plantas entre 2027 y 2035) no se habría firmado en la realidad actual.

Cañigueral, por su parte, ha lamentado que Europa, pese a disponer del acceso más barato a la energía, paga la factura más cara que Estados Unidos o China. El alcalde de Ascó ha recordado que Catalunya está a la cola en lo que se refiere a implantación de las renovables: "Es difícil que se puedan cerrar las centrales nucleares con lo que suponen en producción". Asimismo, ha recordado que son los alcaldes los que están "luchando por el sector energético de todo un país".

Gonzalo Carbó, de Endesa, ha resumido el sentir de los ponentes asegurando que prescindir de la nuclear sería "un error de bulto" y lo ha ejemplificado con una realidad preocupante: "La falta de competitividad en la energía está propiciando que la industria se vaya de Europa. En Alemania está cerrando una fábrica cada semana".